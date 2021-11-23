https://ria.ru/20211123/biznes-1760339692.html
Лавров заявил об интересе Запада к российским рынкам
Лавров заявил об интересе Запада к российским рынкам - РИА Новости, 23.11.2021
Лавров заявил об интересе Запада к российским рынкам
Все тревожные тенденции не лишают России воли к контактам с деловыми кругами Запада, интерес иностранного бизнеса к российскому рынку сохраняется, заявил глава... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:14
2021-11-23T14:14
2021-11-23T14:14
экономика
в мире
бизнес
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Все тревожные тенденции не лишают России воли к контактам с деловыми кругами Запада, интерес иностранного бизнеса к российскому рынку сохраняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все тревожные тенденции, о которых мы говорим сегодня, нас абсолютно не лишают воли к продолжению контактов с зарубежными партнерами, зарубежными деловыми кругами. Они, кстати сказать, гораздо больше, чем их правители, заинтересованы в деполитизации хозяйственных связей, и это очень большой ресурс, человеческий, по большому счету", - сказал он на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей."Мы видим сохраняющийся неизменный высокий интерес иностранного бизнеса к российскому рынку, и видим это в том числе по работе таких площадок как ПМЭФ, ВЭФ, Российская энергетическая неделя, предстоящий, как я понимаю, на днях форум "Россия зовет" и многие другие", - добавил Лавров.
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экономика, в мире, бизнес, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
Лавров заявил об интересе Запада к российским рынкам
Лавров: все тревожные тенденции не лишают Россию воли к контактам с западным бизнесом