https://ria.ru/20211123/biznes-1760339692.html

Лавров заявил об интересе Запада к российским рынкам

Лавров заявил об интересе Запада к российским рынкам - РИА Новости, 23.11.2021

Лавров заявил об интересе Запада к российским рынкам

Все тревожные тенденции не лишают России воли к контактам с деловыми кругами Запада, интерес иностранного бизнеса к российскому рынку сохраняется, заявил глава... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:14

2021-11-23T14:14

2021-11-23T14:14

экономика

в мире

бизнес

российский союз промышленников и предпринимателей

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Все тревожные тенденции не лишают России воли к контактам с деловыми кругами Запада, интерес иностранного бизнеса к российскому рынку сохраняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все тревожные тенденции, о которых мы говорим сегодня, нас абсолютно не лишают воли к продолжению контактов с зарубежными партнерами, зарубежными деловыми кругами. Они, кстати сказать, гораздо больше, чем их правители, заинтересованы в деполитизации хозяйственных связей, и это очень большой ресурс, человеческий, по большому счету", - сказал он на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством", организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей."Мы видим сохраняющийся неизменный высокий интерес иностранного бизнеса к российскому рынку, и видим это в том числе по работе таких площадок как ПМЭФ, ВЭФ, Российская энергетическая неделя, предстоящий, как я понимаю, на днях форум "Россия зовет" и многие другие", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20211018/investitsii-1754958565.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, бизнес, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия