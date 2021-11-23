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Индекс РТС упал ниже 1600 пунктов
Индекс РТС упал ниже 1600 пунктов - РИА Новости, 23.11.2021
Индекс РТС упал ниже 1600 пунктов
Российский рынок акций обновляет многомесячные минимумы, продолжая снижаться после значительного обвала накануне, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:20
2021-11-23T13:37
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москва
московская биржа
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский рынок акций обновляет многомесячные минимумы, продолжая снижаться после значительного обвала накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.К 10:22 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,6 процента, до 3848 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2 процента, до 1624 пунктов. Причем минутами ранее оба показателя пробивали психологические уровни в 3,8 тысячи и 1,6 тысячи пунктов — впервые с июля и августа соответственно.К закрытию вчерашних торгов индекс Мосбиржи падал на 3,58 процента, до 3872,77 пункта, РТС — на 5,55 процента, до 1628,1 пункта. По словам аналитиков, для российского фондового рынка это был самый сильный удар с начала года. В лидерах снижения оказались бумаги "Яндекса", "Мечела", TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк; "Полюса", Сбербанка и самой Московской биржи. Как отмечают эксперты, негативный фон связан с ситуацией вокруг коронавируса на мировых площадках, геополитическими рисками в России и ценовой слабостью нефти.
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экономика, москва, московская биржа, россия
10:20 23.11.2021 (обновлено: 13:37 23.11.2021)
 
Индекс РТС упал ниже 1600 пунктов

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились до минимумов с лета

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе Московской биржи
Сотрудник в офисе Московской биржи - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Российский рынок акций обновляет многомесячные минимумы, продолжая снижаться после значительного обвала накануне, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10:22 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,6 процента, до 3848 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,2 процента, до 1624 пунктов. Причем минутами ранее оба показателя пробивали психологические уровни в 3,8 тысячи и 1,6 тысячи пунктов — впервые с июля и августа соответственно.
К закрытию вчерашних торгов индекс Мосбиржи падал на 3,58 процента, до 3872,77 пункта, РТС — на 5,55 процента, до 1628,1 пункта. По словам аналитиков, для российского фондового рынка это был самый сильный удар с начала года.
В лидерах снижения оказались бумаги "Яндекса", "Мечела", TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк; "Полюса", Сбербанка и самой Московской биржи. Как отмечают эксперты, негативный фон связан с ситуацией вокруг коронавируса на мировых площадках, геополитическими рисками в России и ценовой слабостью нефти.
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