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В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега
В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега - РИА Новости, 23.11.2021
В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега
Полуторамесячная норма снега выпала в Биробиджане Еврейской автономной области, общественный транспорт не ходит, школы закрыты, мэр города Александр Головатый... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T05:48
2021-11-23T05:48
2021-11-23T06:40
общество
биробиджан
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Полуторамесячная норма снега выпала в Биробиджане Еврейской автономной области, общественный транспорт не ходит, школы закрыты, мэр города Александр Головатый призвал работодателей организовать дистанционную занятость."С учётом обильных осадков на территории города сложилась непростая обстановка, транспорт общего пользования по городу не ходит, техника по расчистке дорог в настоящее время работает… порядка 10 единиц. Прорабатывается вопрос о привлечении дополнительной техники. Большая просьба всем по возможности остаться дома… С работодателями мы по возможности с каждым проговариваем… чтобы смотрели вариант работы людей на дистанционном режиме. Школы не работают", - обратился Головатый к жителям в своем Instagram.Он добавил, что в городе "большой дефицит техники"."Такое в Биробиджане на моей памяти впервые", - рассказал мэр.Как сообщает в Instagram мэрия Биробиджана, сильный снег идёт в городе вторые сутки, на утро вторника выпало 38 миллиметров (240% от месячной нормы).
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общество, биробиджан
05:48 23.11.2021 (обновлено: 06:40 23.11.2021)
В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега
В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега, школы закрыли