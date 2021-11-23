https://ria.ru/20211123/birobidzhan-1760271986.html

В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега

В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега - РИА Новости, 23.11.2021

В Биробиджане выпала полуторамесячная норма снега

Полуторамесячная норма снега выпала в Биробиджане Еврейской автономной области, общественный транспорт не ходит, школы закрыты, мэр города Александр Головатый... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T05:48

2021-11-23T05:48

2021-11-23T06:40

общество

биробиджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589841088_0:219:3251:2048_1920x0_80_0_0_684d3add28f7e4f09e2772430449569c.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноя – РИА Новости. Полуторамесячная норма снега выпала в Биробиджане Еврейской автономной области, общественный транспорт не ходит, школы закрыты, мэр города Александр Головатый призвал работодателей организовать дистанционную занятость."С учётом обильных осадков на территории города сложилась непростая обстановка, транспорт общего пользования по городу не ходит, техника по расчистке дорог в настоящее время работает… порядка 10 единиц. Прорабатывается вопрос о привлечении дополнительной техники. Большая просьба всем по возможности остаться дома… С работодателями мы по возможности с каждым проговариваем… чтобы смотрели вариант работы людей на дистанционном режиме. Школы не работают", - обратился Головатый к жителям в своем Instagram.Он добавил, что в городе "большой дефицит техники"."Такое в Биробиджане на моей памяти впервые", - рассказал мэр.Как сообщает в Instagram мэрия Биробиджана, сильный снег идёт в городе вторые сутки, на утро вторника выпало 38 миллиметров (240% от месячной нормы).

биробиджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, биробиджан