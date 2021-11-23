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В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре Герасимова и Милли
В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре Герасимова и Милли - РИА Новости, 23.11.2021
В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре Герасимова и Милли
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе состоявшегося во вторник... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:54
2021-11-23T20:54
2021-11-23T21:24
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора обсудили ряд вопросов в сфере безопасности, вызывающих озабоченность двух стран, сообщили РИА Новости в Пентагоне."Военачальники обсудили ряд связанных с безопасностью вопросов, вызывающих озабоченность. Этот телефонный разговор состоялся в продолжение коммуникации между военачальниками и был направлен на снижение рисков и оперативное разрешение конфликтов", - заявили в оборонном ведомстве США.В Пентагоне не ответили на вопрос о том, каким конкретно вопросам были посвящены состоявшиеся переговоры Герасимова и Милли. В ведомстве подчеркнули, что, в соответствии с устоявшейся практикой, стороны "согласились сохранить в тайне конкретные детали своего разговора".
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в мире, сша, министерство обороны сша, россия, валерий герасимов, марк милли
20:54 23.11.2021 (обновлено: 21:24 23.11.2021)
В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре Герасимова и Милли
Герасимов и Милли обсудили по телефону вопросы в сфере безопасности, сообщил Пентагон