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В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре Герасимова и Милли

В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре Герасимова и Милли - РИА Новости, 23.11.2021

В Пентагоне сообщили о телефонном разговоре Герасимова и Милли

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе состоявшегося во вторник... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T20:54

2021-11-23T20:54

2021-11-23T21:24

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора обсудили ряд вопросов в сфере безопасности, вызывающих озабоченность двух стран, сообщили РИА Новости в Пентагоне."Военачальники обсудили ряд связанных с безопасностью вопросов, вызывающих озабоченность. Этот телефонный разговор состоялся в продолжение коммуникации между военачальниками и был направлен на снижение рисков и оперативное разрешение конфликтов", - заявили в оборонном ведомстве США.В Пентагоне не ответили на вопрос о том, каким конкретно вопросам были посвящены состоявшиеся переговоры Герасимова и Милли. В ведомстве подчеркнули, что, в соответствии с устоявшейся практикой, стороны "согласились сохранить в тайне конкретные детали своего разговора".

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в мире, сша, министерство обороны сша, россия, валерий герасимов, марк милли