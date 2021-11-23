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В Белоруссии назвали причину приостановки сотрудничества с НАТО
В Белоруссии назвали причину приостановки сотрудничества с НАТО - РИА Новости, 23.11.2021
В Белоруссии назвали причину приостановки сотрудничества с НАТО
Западные страны нарушают международные договоренности по транспарентности военной деятельности, заявил первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:32
2021-11-23T16:07
в мире
минск
нато
белоруссия
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Западные страны нарушают международные договоренности по транспарентности военной деятельности, заявил первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич."При этом нарушаются все международные договоренности в вопросах безопасности и транспарентности военной деятельности. Попираются положения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Мы предлагали польской стороне провести двустороннюю встречу специалистов по контролю над вооружениями, пригласить наших представителей для наблюдения за военной деятельностью, как этого требуют двусторонние региональные договоренности. Но наши предложения, которые позволили бы снять возникшее напряжение, к сожалению, пока не нашли поддержку у польской стороны", - сказал Гулевич, цитату приводит пресс-служба министерства обороны Белоруссии.Также первый замминистра с сожалением отметил, что НАТО приостановила практическое сотрудничество с Белоруссией, а в соседних с республикой странах идет открытая милитаризация общественного сознания."Более того, буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Беларусь. Но самое настораживающее в происходящих процессах - это неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних с нами странах", - подчеркнул белорусский генерал-майор.
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в мире, минск, нато, белоруссия, министерство обороны белоруссии
14:32 23.11.2021 (обновлено: 16:07 23.11.2021)
 
В Белоруссии назвали причину приостановки сотрудничества с НАТО

Минобороны Белоруссии: сотрудничество с НАТО приостановлено по инициативе альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит стран-участниц НАТО
Саммит стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МИНСК, 23 ноя - РИА Новости. Западные страны нарушают международные договоренности по транспарентности военной деятельности, заявил первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич.
"При этом нарушаются все международные договоренности в вопросах безопасности и транспарентности военной деятельности. Попираются положения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. Мы предлагали польской стороне провести двустороннюю встречу специалистов по контролю над вооружениями, пригласить наших представителей для наблюдения за военной деятельностью, как этого требуют двусторонние региональные договоренности. Но наши предложения, которые позволили бы снять возникшее напряжение, к сожалению, пока не нашли поддержку у польской стороны", - сказал Гулевич, цитату приводит пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
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Также первый замминистра с сожалением отметил, что НАТО приостановила практическое сотрудничество с Белоруссией, а в соседних с республикой странах идет открытая милитаризация общественного сознания.
"Более того, буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Беларусь. Но самое настораживающее в происходящих процессах - это неприкрытая милитаризация общественного сознания в соседних с нами странах", - подчеркнул белорусский генерал-майор.
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