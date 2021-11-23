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Патрушев назвал причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
Патрушев назвал причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 23.11.2021
Патрушев назвал причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши
Ситуацию на границе Белоруссии и Польши, возникшую в результате миграционного кризиса, можно рассматривать и как результат давления на Белоруссию извне после... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:16
2021-11-23T14:16
в мире
николай патрушев
белоруссия
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ситуацию на границе Белоруссии и Польши, возникшую в результате миграционного кризиса, можно рассматривать и как результат давления на Белоруссию извне после неудачной попытки уничтожить ее руководство, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Белоруссию. Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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в мире, николай патрушев, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:16 23.11.2021
 
Патрушев назвал причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Патрушев назвал ситуацию на границе Белоруссии и Польши результатом давления на Минск

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ситуацию на границе Белоруссии и Польши, возникшую в результате миграционного кризиса, можно рассматривать и как результат давления на Белоруссию извне после неудачной попытки уничтожить ее руководство, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Белоруссию. Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
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В миреНиколай ПатрушевБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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