https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760340076.html

Патрушев назвал причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Патрушев назвал причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 23.11.2021

Патрушев назвал причины кризиса с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

Ситуацию на границе Белоруссии и Польши, возникшую в результате миграционного кризиса, можно рассматривать и как результат давления на Белоруссию извне после... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:16

2021-11-23T14:16

2021-11-23T14:16

в мире

николай патрушев

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ситуацию на границе Белоруссии и Польши, возникшую в результате миграционного кризиса, можно рассматривать и как результат давления на Белоруссию извне после неудачной попытки уничтожить ее руководство, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Происходящее сегодня на белорусско-польской границе можно расценивать и как результат внешнего давления на Белоруссию. Не получилось уничтожить руководство страны, погрузить страну в хаос, в протестные шествия, теперь пытаются наводнить государство мигрантами, подорвать систему социальной защиты и здравоохранения", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

белоруссия

польша

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в мире, николай патрушев, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии