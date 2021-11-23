12:35 23.11.2021 (обновлено: 14:38 23.11.2021)
В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о диалоге с оппозицией
Песков: Белоруссия — суверенное государство, Лукашенко сам решает, с кем вести диалог
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко про призывы к диалогу с оппозицией, предположив, что он весьма красочно заявил о невозможности и отсутствии темы для разговора с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Лукашенко о том, что он начнет вести переговоры с Тихановской, как только президент России Владимир Путин с блогером Алексеем Навальным сядут за стол переговоров. Пресс-секретаря президента РФ также спросили, с кем, по мнению главы российского государства, Лукашенко стоит вести переговоры из белорусской оппозиции.
"По всей видимости, Александор Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что о давлении на Лукашенко с российской стороны по ведению диалога с оппозицией речи быть не может. "Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Белоруссии, суверенной страны сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего", - добавил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
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