https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760317214.html

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о диалоге с оппозицией

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о диалоге с оппозицией - РИА Новости, 23.11.2021

В Кремле прокомментировали слова Лукашенко о диалоге с оппозицией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко про призывы к диалогу с оппозицией, предположив,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:35

2021-11-23T12:35

2021-11-23T14:38

в мире

белоруссия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко про призывы к диалогу с оппозицией, предположив, что он весьма красочно заявил о невозможности и отсутствии темы для разговора с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской.Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова Лукашенко о том, что он начнет вести переговоры с Тихановской, как только президент России Владимир Путин с блогером Алексеем Навальным сядут за стол переговоров. Пресс-секретаря президента РФ также спросили, с кем, по мнению главы российского государства, Лукашенко стоит вести переговоры из белорусской оппозиции."По всей видимости, Александор Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о невозможности, категорической невозможности и отсутствии вообще какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что о давлении на Лукашенко с российской стороны по ведению диалога с оппозицией речи быть не может. "Безусловно, здесь не может идти речь о каком-то давлении. Президент Белоруссии, суверенной страны сам определяет, с кем ему вести диалог и для чего", - добавил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. Оппозиция считает победителем президентских выборов Тихановскую. Выехавшая в Литву Тихановская является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

https://ria.ru/20211111/makey-1758544324.html

https://ria.ru/20211002/lukashenko-1752785839.html

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в мире, белоруссия, дмитрий песков, александр лукашенко, россия, светлана тихановская