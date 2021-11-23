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В Минэнерго Белоруссии прокомментировали ноту Литвы о небезопасности БелАЭС
В Минэнерго Белоруссии прокомментировали ноту Литвы о небезопасности БелАЭС - РИА Новости, 23.11.2021
В Минэнерго Белоруссии прокомментировали ноту Литвы о небезопасности БелАЭС
Нота Литвы о якобы небезопасности Белорусской АЭС является частью большой информационной кампании против Минска, обвинения в ней – голословные, сообщила во... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:37
2021-11-23T21:00
в мире
литва
белоруссия
минск
мид литвы
белорусская аэс
магатэ
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Нота Литвы о якобы небезопасности Белорусской АЭС является частью большой информационной кампании против Минска, обвинения в ней – голословные, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.Ранее МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Белоруссии в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года. В литовском ведомстве заявили, что ввод энергоблока в эксплуатацию якобы "удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде" в Литве и других странах региона". МИД Литвы призвал Белоруссию воздержаться от этого решения, а также потребовал приостановить работу первого энергоблока станции до тех пор, пока не будут "выполнены все современные требования ядерной безопасности"."Нота протеста Литвы по АЭС – часть большой информационной кампании против Беларуси", - говорится в заявлении пресс-службы.В нем подчеркивается, что, "используя различные инструменты информационного давления, вплоть до запугивания собственного населения "ядерной угрозой БелАЭС", Литва продолжает большую информационную кампанию против Беларуси, продвигая антибелорусскую риторику на международных площадках". "При этом на фоне явного отсутствия конкретных фактов "небезопасности" БелАЭС в очередной раз звучат голословные обвинения с явно политизированным подтекстом", - отмечается в заявлении.Там подчеркнули, что Белорусская АЭС соответствует необходимым требованиям ядерной безопасности. "Это не раз подтверждали авторитетные международные организации, в том числе МАГАТЭ, ENSREG, Всемирная ассоциация организаций эксплуатирующих атомные станции. К слову, буквально на днях на БелАЭС ожидают очередную миссию международных экспертов", - говорится в сообщении.Там констатировали, что строительство второго энергоблока атомной станции выходит на финишную прямую. В декабре планируется приступить к загрузке в реактор блока свежего ядерного топлива. Все работы, проводимые на АЭС, осуществляются под строгим контролем Госатомнадзора и других надзорных органов."С запуском двух блоков БелАЭС наша страна существенно укрепит свою энергетическую безопасность, что особенно актуально на фоне развивающегося в Европе энергетического кризиса", - говорится в заявлении. В пресс-службе обратили внимание, что при этом в Литве воспринимают спокойно заявления правительств европейских стран о необходимости интенсификации развития атомной энергетики и планах по строительству новых энергоблоков АЭС. Внимание к БелАЭС там связали с двойными стандартами.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.
https://ria.ru/20211021/ukraina-1755503474.html
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в мире, литва, белоруссия, минск, мид литвы, белорусская аэс, магатэ
20:37 23.11.2021 (обновлено: 21:00 23.11.2021)
 
В Минэнерго Белоруссии прокомментировали ноту Литвы о небезопасности БелАЭС

В Минэнерго Белоруссии назвали ноту Литвы по БелАЭС частью кампании против Минска

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусская АЭС
Белорусская АЭС - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Нота Литвы о якобы небезопасности Белорусской АЭС является частью большой информационной кампании против Минска, обвинения в ней – голословные, сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
Ранее МИД Литвы вручил ноту протеста представителю посольства Белоруссии в связи с планами Минска начать физический пуск второго энергоблока БелАЭС к концу года. В литовском ведомстве заявили, что ввод энергоблока в эксплуатацию якобы "удвоит угрозы ядерной безопасности и окружающей среде" в Литве и других странах региона". МИД Литвы призвал Белоруссию воздержаться от этого решения, а также потребовал приостановить работу первого энергоблока станции до тех пор, пока не будут "выполнены все современные требования ядерной безопасности".
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"Нота протеста Литвы по АЭС – часть большой информационной кампании против Беларуси", - говорится в заявлении пресс-службы.
В нем подчеркивается, что, "используя различные инструменты информационного давления, вплоть до запугивания собственного населения "ядерной угрозой БелАЭС", Литва продолжает большую информационную кампанию против Беларуси, продвигая антибелорусскую риторику на международных площадках". "При этом на фоне явного отсутствия конкретных фактов "небезопасности" БелАЭС в очередной раз звучат голословные обвинения с явно политизированным подтекстом", - отмечается в заявлении.
Отмечается, что "содержание заявлений литовской стороны не меняется – в них нет ничего нового и важного для обычных людей, и самое главное – нет ни капли правды". "Попытки литовских политиков заработать бонусы в глазах европейских коллег, привлечь внимание европейского сообщества, выставляя БелАЭС "угрозой" для Европы, давно не воспринимаются серьезно и все больше напоминают борьбу с ветряными мельницами. Так думают не только в Беларуси", - добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что Белорусская АЭС соответствует необходимым требованиям ядерной безопасности. "Это не раз подтверждали авторитетные международные организации, в том числе МАГАТЭ, ENSREG, Всемирная ассоциация организаций эксплуатирующих атомные станции. К слову, буквально на днях на БелАЭС ожидают очередную миссию международных экспертов", - говорится в сообщении.
Там констатировали, что строительство второго энергоблока атомной станции выходит на финишную прямую. В декабре планируется приступить к загрузке в реактор блока свежего ядерного топлива. Все работы, проводимые на АЭС, осуществляются под строгим контролем Госатомнадзора и других надзорных органов.
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"С запуском двух блоков БелАЭС наша страна существенно укрепит свою энергетическую безопасность, что особенно актуально на фоне развивающегося в Европе энергетического кризиса", - говорится в заявлении. В пресс-службе обратили внимание, что при этом в Литве воспринимают спокойно заявления правительств европейских стран о необходимости интенсификации развития атомной энергетики и планах по строительству новых энергоблоков АЭС. Внимание к БелАЭС там связали с двойными стандартами.
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год, а загрузка ядерного топлива на нем ожидается в конце текущего года.
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