https://ria.ru/20211123/belgrad-1760416515.html

Два человека погибли и 16 пострадали при взрыве на фабрике под Белградом

Два человека погибли и 16 пострадали при взрыве на фабрике под Белградом - РИА Новости, 23.11.2021

Два человека погибли и 16 пострадали при взрыве на фабрике под Белградом

При взрыве на фабрике противоградовых ракет под Белградом пострадали 16 и погибли два человека, сообщило министерство внутренних дел Сербии. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:42

2021-11-23T19:42

2021-11-23T19:42

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БЕЛГРАД, 23 ноя – РИА Новости. При взрыве на фабрике противоградовых ракет под Белградом пострадали 16 и погибли два человека, сообщило министерство внутренних дел Сербии.Сильный взрыв произошел около 16.00 мск в районе Бубань-Поток на въезде в сербскую столицу с юга на фабрике противоградовых ракет Edepro. Из МВД сообщили СМИ, что на место выехали 11 машин и 36 пожарных.По его данным, взрывы произошли на складе готовой продукции площадью 240 квадратных метров, где находилось 500 противоградовых ракет с 30 килограммами взрывчатки.Национальное телевидение Сербии ранее сообщило, что девять из пострадавших сотрудников госпитализированы в центре скорой помощи Белграда, остальные – на Военно-медицинской академии. Полиция оцепила район фабрики, на месте работают пожарные, спасатели и медики.

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Взрыв на фабрике под Белградом: кадры очевидцев Полиция опасается новых взрывов на фабрике под Белградом. Видео происходящего РИА Новости предоставил очевидец. 2021-11-23T19:42 true PT2M18S

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в мире, белград (город), сербия, коммерческая недвижимость