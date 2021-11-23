https://ria.ru/20211123/akkreditiv-1760429119.html

При продаже квартиры и не только: кому и зачем нужен аккредитив

Аккредитив: что это такое, как открыть, расчеты в банке при покупке недвижимости

При продаже квартиры и не только: кому и зачем нужен аккредитив

Аккредитив — это, простым языком, гарантия взаиморасчетов между продавцом и покупателем. Как открыть его в банке при покупке недвижимости, какие документы нужны РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T21:32

2021-11-23T21:32

2021-11-23T21:32

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Аккредитив — это, простым языком, гарантия взаиморасчетов между продавцом и покупателем. Как открыть его в банке при покупке недвижимости, какие документы нужны для заключения договора и что такое безотзывный аккредитив - в материале РИА Новости.Что такое аккредитивДокумент, которым банк гарантирует, что продавец получит платеж при определенных условиях, называется аккредитивом (от латинского accreditivus — доверительный) .Как работаетСтороны договариваются об условиях аккредитивного расчета и указывают их в соглашении. После этого покупатель подает в свой банк заявление на открытие счета аккредитива и вносит на него нужную сумму. Когда средства поступают, банк-эмитент сообщает об этом банку продавца. А тот в свою очередь уведомляет своего клиента об открытии аккредитива. Продавец выполняет обязательство сделки – например, отгружает товар – и предоставляет подтверждающие документы в свой банк. После проверки средства перечисляют на его счет."Аккредитив можно рассматривать как платежный инструмент, который снижает риски недобросовестных действий со стороны обеих сторон и позволяет им быть уверенными в том, что при выполнении условий контракта средства по нему будут получены", - добавляет Михаил Беспалов, аналитик ООО "КСП Капитал УА"."Важно отметить: аккредитив не связан с основным договором, по которому производится платеж. Если основной договор признают недействительным, это не повлечет за собой отмену аккредитива. В таком случае покупателю придется взыскивать деньги с получателя. Но никак не с банка, который их выплатил", - предупреждает Нихад Касумов, юрист, учредитель компании "Касумов и партнеры".Сфера примененияАккредитивы часто используют в международной торговле, но они подходят и для решения частных вопросов. Наиболее актуальна "виртуальная банковская ячейка" при продаже квартиры, дома, автомобиля и любого другого имущества с высокой стоимостью.ВидыСуществует несколько видов этого финансового инструмента, которые различаются по условиям.Отзывной и безотзывныйБезотзывный может быть отменен только с того момента, как исполняющий банк получит согласие получателя средств на изменение условий. Кроме того, банк, подтвердивший открытие аккредитива, имеет право отклонить изменения, которые были предложены."Отзывной аккредитив — рискованная для продавца форма сделки, потому что покупатель может в любой момент дать поручение отменить его или изменить часть условий, не уведомив заранее, поэтому такой вид соглашения используют редко. — По законодательству РФ и международным правилам все аккредитивы по умолчанию безотзывные", — отмечает Юлия Нинуа, генеральный директор компании ООО "ЮБП-Консалтинг".Подтвержденный и неподтвержденныйПодтвержденный аккредитив — это сделка, при которой банк покупателя привлекает еще один, сторонний банк для подтверждения части или всей суммы соглашения. Оба учреждения в этом случае дают гарантии по выплате денег продавцу.Такой вид соглашения более надежен, поскольку гарантом осуществления платежа служит не только банк, который открыл аккредитив, но и банк, его подтвердивший, добавляет Михаил Беспалов.При неподтвержденном аккредитиве гарантом выступает только банк покупателя. Большинство аккредитивных расчетов по умолчанию относятся к этому виду.Покрытый и непокрытыйПри покрытом аккредитиве банк покупателя заранее перечисляет всю сумму на счета исполняющего банка и таким образом покрывает его обязательства по выплате денег за товар."При непокрытом аккредитиве банк-эмитент дает банку бенефициара право списать требуемую сумму со своего счета", — добавляет Роман Румбешт.Юлия Нинуа отмечает, что непокрытый аккредитив выгоднее для покупателя и его банка, потому что деньги остаются на счетах до исполнения всех обязательств. Главный недостаток этого вида сделки для продавца заключается, соответственно, в том, что он может получить деньги только после завершения взаиморасчетов между банками.Кумулятивный и некумулятивныйУсловия кумулятивного аккредитива позволяют присоединить неизрасходованные средства к новому аккредитиву. Это удобно, если покупатель постоянно открывает подобные счета в одном и том же банке.При некумулятивном остаток перечисляется обратно на банковский счет покупателя.ПереводнойОформляется, если нужно произвести выплату кому-то еще, кроме продавца. Последний в этом случае подает в исполняющий банк заявление с указанием других получателей средств. Также продавец может определить перечень дополнительных документов для подтверждения прав на деньги."Удобство переводного аккредитива — в возможности сократить количество взаиморасчетов продавца со своими контрагентами", - отмечает Юлия Нинуа.РевольверныйЭтот вид аккредитива открывают на часть платежей из общей суммы по контракту, он автоматически возобновляется по мере расчета за очередную партию товаров. Его лучше использовать при равномерных поставках, растянутых во времени.ЦиркулярныйФункции исполняющего банка в этом случае может выполнять любой контрагент банка покупателя. Такой вариант удобен для продавца, который выбирает финансовое учреждение, исходя из своих предпочтений, например, по месту открытия счета.С красной оговоркойСодержит в условиях обязательство перечислить продавцу аванс в определенном размере до того, как он предоставит полный пакет подтверждающих документов.РезервныйПри резервном аккредитиве банк покупателя гарантирует выплату средств продавцу независимо от того, будут ли в полном объеме выполнены условия договора."Резервные аккредитивы нужны для финансирования международной торговли со странами, где запрещены банковские гарантии в торговых сделках (например, США), документарный характер гарантий или в операциях с международными организациями (Европейский банк реконструкции и развития, Мировой банк и другие)", - уточняет Павел Пенкин.Аккредитивный договорАккредитивный договор — это заявление на открытие аккредитива. В этом документе должны быть следующие данные:Договор подписывают все стороны.Открытие аккредитивного счетаЧтобы открыть аккредитивный счет, стороны должны заключить контракт со всеми условиями расчета. После этого покупатель предоставляет в свой банк договор и пишет заявление, в котором должны быть указаны реквизиты продавца, параметры соглашения, описание товара или услуги, которые будут оплачены с помощью аккредитива. Также в заявлении нужно перечислить прилагаемые документы, (например, договор купли-продажи квартиры).Учет оплаты за аккредитивБанк покупателя производит оплату сделки после того, как получит документы, указанные в аккредитиве и подтверждающие, что условия по договору выполнены (согласно п. 6.1 Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного ЦБ РФ 19.06.2012 №383-П). Как только деньги будут перечислены, обязательства покупателя прекращаются.Юлия Нинуа рассказывает, как учитывают аккредитив в бухгалтерской практике: проводки для отражения покрытого и непокрытого отличаются.Пример проводки для учета покрытого аккредитива у покупателя.Проводки для учета покрытого и непокрытого аккредитива у продавца.Проводки для учета непокрытого аккредитива у покупателя.Закрытие аккредитивного счетаВ соответствии со ст. 873 Гражданского кодекса РФ, аккредитивный счет закрывается, если:Плюсы и минусы"Участие банка в сделке с аккредитивом гарантирует, что стороны не нарушат свои обязательства. Ведь если банк не получит подтверждающих документов, депонированные средства (обеспечение по сделке) будут возвращены покупателю, — отмечает Роман Румбешт. — Недостаток аккредитива — в том, что соблюсти все условия в установленный срок сложно, любая неточность может сорвать сделку. И нужно платить комиссию банкам-посредникам".Форма и порядок расчетов через аккредитив детально прописаны в законах и указаниях Банка России. Благодаря этому вероятность ошибок или нарушений сведена к минимуму. Аккредитив можно оформить практически в каждом отделении любого банка. Ячейки есть не во всех отделениях, а счета эскроу открывают считанные банки".При этом аккредитив очень формализован."Из-за этого контроль выше, но сделки могут проходить дольше, — продолжает эксперт. — Нестандартные сделки проще проводить через счета эскроу или банковские ячейки.Деньги может получить только один покупатель. Если у недвижимости, например, несколько владельцев, аккредитив использовать не так удобно, как ячейку"."Минусом аккредитива может показаться сложный, на первый взгляд, документооборот, но на самом деле при активном сотрудничестве с работниками банка это не ощущается совсем", - уточняет Нихад Касумов.

https://ria.ru/20211109/dogovor-1758223510.html

https://ria.ru/20211109/oferta-1758309106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия