https://ria.ru/20211122/zayavlenie-1760255124.html
Россия подняла Швецию на смех
SVT: Россия "подняла на смех" Швецию - РИА Новости, 22.11.2021
Россия подняла Швецию на смех
Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за его заявления об отправке военных на Украину. Об этом эфире телеканала SVT рассказала РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T21:52
2021-11-22T21:52
2021-11-22T21:54
в мире
полтава
швеция
петер хультквист
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147729/05/1477290508_0:205:4964:2997_1920x0_80_0_0_9fb964c266eab6d75d376d944a559c9e.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за его заявления об отправке военных на Украину. Об этом эфире телеканала SVT рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.Ранее глава ведомства сообщил, что Швеция может разместить своих солдат на Украине. В ответ на это российское посольство напомнило Хультквисту о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году."Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину", — говорится в заявлении диппредставительства.Паллин, комментируя ситуацию, сочла, что "таким образом Россия поднимает Швецию на смех".Русская армия под командованием Петра I разгромила войско шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году. Победа в этом ключевом сражении была переломным моментом в Северной войне (1700-1721). Россия не только одержала верх в конфликте с великой державой того времени, но и покончила с доминированием Швеции в Северной Европе.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211122/vtorzhenie-1760224259.html
https://ria.ru/20211122/balans-1760207311.html
полтава
швеция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147729/05/1477290508_349:0:4617:3201_1920x0_80_0_0_bb5ea6eaed80df26433d1de2f09a41ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, швеция, петер хультквист, россия
21:52 22.11.2021 (обновлено: 21:54 22.11.2021)
SVT: Россия "подняла на смех" Швецию
SVT: Россия подняла Швецию на смех из-за заявления министра обороны Хультквиста