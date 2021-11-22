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Россия подняла Швецию на смех

SVT: Россия "подняла на смех" Швецию - РИА Новости, 22.11.2021

Россия подняла Швецию на смех

Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за его заявления об отправке военных на Украину. Об этом эфире телеканала SVT рассказала РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T21:52

2021-11-22T21:52

2021-11-22T21:54

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия подняла на смех шведского министра обороны Петера Хультквиста из-за его заявления об отправке военных на Украину. Об этом эфире телеканала SVT рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.Ранее глава ведомства сообщил, что Швеция может разместить своих солдат на Украине. В ответ на это российское посольство напомнило Хультквисту о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году."Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину", — говорится в заявлении диппредставительства.Паллин, комментируя ситуацию, сочла, что "таким образом Россия поднимает Швецию на смех".Русская армия под командованием Петра I разгромила войско шведского короля Карла XII под Полтавой в 1709 году. Победа в этом ключевом сражении была переломным моментом в Северной войне (1700-1721). Россия не только одержала верх в конфликте с великой державой того времени, но и покончила с доминированием Швеции в Северной Европе.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211122/vtorzhenie-1760224259.html

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в мире, полтава, швеция, петер хультквист, россия