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Минтруд подготовил план по сокращению теневой занятости
Минтруд подготовил план по сокращению теневой занятости - РИА Новости, 22.11.2021
Минтруд подготовил план по сокращению теневой занятости
Минтруд подготовил проект плана по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, сообщили журналистам в секретариате... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T18:47
2021-11-22T19:15
экономика
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
татьяна голикова
россия
занятость
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минтруд подготовил проект плана по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.Документ представили на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, который зампред правительства провела в формате видеоконференции. Проект разработали по поручению президента."Планом предусматривается определение понятия "теневая занятость", а также закрепление полномочий по легализации теневой занятости за федеральными, региональными и местными органами власти", — говорится в сообщении.Также планируется проводить мониторинг теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых выявили факты нелегального трудоустройства. В работу хотят вовлечь и социальных партнеров — сотрудников и работодателей.По итогам обсуждения в план внесли доработки. Финальную версию документа представят до конца ноября — как и поручал глава государства.Кроме того, на заседании обсудили ситуацию на региональных рынках труда. Как отмечается в сообщении, в целом по стране обстановка стабильная, а уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в некоторых субъектах он только приближается к этим показателям.В конце сентября в Минфине предупреждали, что при сохраняющемся росте теневой занятости к 2034-му потери бюджета могут достичь 1,5% ВВП в год. По оценкам ведомства, объем так называемого серого фонда оплаты труда — с которого налоги не уплачиваются или уплачиваются не полностью — достигает десяти триллионов рублей в год.В свою очередь, Голикова отмечала, что цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка.
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экономика, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), татьяна голикова, россия, занятость
18:47 22.11.2021 (обновлено: 19:15 22.11.2021)
 
Минтруд подготовил план по сокращению теневой занятости

Минтруд подготовил проект плана по сокращению теневой занятости на 2022-2024 годы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минтруд подготовил проект плана по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Документ представили на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, который зампред правительства провела в формате видеоконференции. Проект разработали по поручению президента.
"Планом предусматривается определение понятия "теневая занятость", а также закрепление полномочий по легализации теневой занятости за федеральными, региональными и местными органами власти", — говорится в сообщении.
Также планируется проводить мониторинг теневой занятости и создать реестр работодателей, у которых выявили факты нелегального трудоустройства. В работу хотят вовлечь и социальных партнеров — сотрудников и работодателей.
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По итогам обсуждения в план внесли доработки. Финальную версию документа представят до конца ноября — как и поручал глава государства.
Кроме того, на заседании обсудили ситуацию на региональных рынках труда. Как отмечается в сообщении, в целом по стране обстановка стабильная, а уровень занятости превысил допандемические значения. Однако в некоторых субъектах он только приближается к этим показателям.
В конце сентября в Минфине предупреждали, что при сохраняющемся росте теневой занятости к 2034-му потери бюджета могут достичь 1,5% ВВП в год. По оценкам ведомства, объем так называемого серого фонда оплаты труда — с которого налоги не уплачиваются или уплачиваются не полностью — достигает десяти триллионов рублей в год.
В свою очередь, Голикова отмечала, что цифровизация госуправления и администрирования приведет к троекратному сокращению теневого рынка.
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