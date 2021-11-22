Законопроект о наказании за пытки будет готов к концу года, заявила сенатор
Сенатор Нарусова заявила, что законопроект о наказании за пытки будет готов до конца года
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Работа над законопроектом о наказании за пытки в колониях и СИЗО, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов, будет готов до конца года, сообщила руководитель рабочей группы по подготовке документа, сенатор Людмила Нарусова.
"Мы готовы до конца года сформулировать это в один законопроект: наши усилия, все высказанные предложения. Готовы будем в установленном порядке передать это заинтересованным ведомствам и для первого чтения в Госдуму", - сказала она в понедельник на заседании рабочей группы.
По словам Нарусовой, законопроект должен предусматривать появление отдельной статьи в Уголовном кодексе за применение пыток со стороны сотрудников ФСИН и правоохранительных органов. "Именно те люди, которые должны следить за соблюдением закона, его цинично и вероломно нарушают при попустительстве надзирающих органов", - заявила сенатор.
Ранее Нарусова сообщила, что законопроект предусматривает введение в Уголовном кодексе РФ и отдельной статьи об ответственности за пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников системы исполнения наказаний и сотрудников правоохранительных органов с максимальной ответственностью до 10 лет лишения свободы. В настоящее время пытки в колониях и СИЗО подпадают под административную статью о превышении должностных полномочий, однако это слишком мягкая статья, она предусматривает лишь увольнение, отметила Нарусова.
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.