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Законопроект о наказании за пытки будет готов к концу года, заявила сенатор
Законопроект о наказании за пытки будет готов к концу года, заявила сенатор - РИА Новости, 22.11.2021
Законопроект о наказании за пытки будет готов к концу года, заявила сенатор
Работа над законопроектом о наказании за пытки в колониях и СИЗО, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН и... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T22:28
2021-11-22T22:28
людмила нарусова
саратовская область
генеральная прокуратура рф
госдума рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
здоровье - общество
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Работа над законопроектом о наказании за пытки в колониях и СИЗО, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов, будет готов до конца года, сообщила руководитель рабочей группы по подготовке документа, сенатор Людмила Нарусова."Мы готовы до конца года сформулировать это в один законопроект: наши усилия, все высказанные предложения. Готовы будем в установленном порядке передать это заинтересованным ведомствам и для первого чтения в Госдуму", - сказала она в понедельник на заседании рабочей группы.По словам Нарусовой, законопроект должен предусматривать появление отдельной статьи в Уголовном кодексе за применение пыток со стороны сотрудников ФСИН и правоохранительных органов. "Именно те люди, которые должны следить за соблюдением закона, его цинично и вероломно нарушают при попустительстве надзирающих органов", - заявила сенатор.Ранее Нарусова сообщила, что законопроект предусматривает введение в Уголовном кодексе РФ и отдельной статьи об ответственности за пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников системы исполнения наказаний и сотрудников правоохранительных органов с максимальной ответственностью до 10 лет лишения свободы. В настоящее время пытки в колониях и СИЗО подпадают под административную статью о превышении должностных полномочий, однако это слишком мягкая статья, она предусматривает лишь увольнение, отметила Нарусова.Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.
https://ria.ru/20211122/otvetstvennost-1760229617.html
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людмила нарусова, саратовская область, генеральная прокуратура рф, госдума рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), здоровье - общество, telegram (приложение), россия
22:28 22.11.2021
 
Законопроект о наказании за пытки будет готов к концу года, заявила сенатор

Сенатор Нарусова заявила, что законопроект о наказании за пытки будет готов до конца года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Работа над законопроектом о наказании за пытки в колониях и СИЗО, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы для сотрудников ФСИН и правоохранительных органов, будет готов до конца года, сообщила руководитель рабочей группы по подготовке документа, сенатор Людмила Нарусова.
"Мы готовы до конца года сформулировать это в один законопроект: наши усилия, все высказанные предложения. Готовы будем в установленном порядке передать это заинтересованным ведомствам и для первого чтения в Госдуму", - сказала она в понедельник на заседании рабочей группы.
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По словам Нарусовой, законопроект должен предусматривать появление отдельной статьи в Уголовном кодексе за применение пыток со стороны сотрудников ФСИН и правоохранительных органов. "Именно те люди, которые должны следить за соблюдением закона, его цинично и вероломно нарушают при попустительстве надзирающих органов", - заявила сенатор.
Ранее Нарусова сообщила, что законопроект предусматривает введение в Уголовном кодексе РФ и отдельной статьи об ответственности за пытки и жестокое обращение со стороны сотрудников системы исполнения наказаний и сотрудников правоохранительных органов с максимальной ответственностью до 10 лет лишения свободы. В настоящее время пытки в колониях и СИЗО подпадают под административную статью о превышении должностных полномочий, однако это слишком мягкая статья, она предусматривает лишь увольнение, отметила Нарусова.
Нынешней осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.
В Генпрокуратуре РФ заявили, что ведомство начало проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области на предмет соблюдения прав осужденных. ФСИН сообщила об увольнении начальника ОТБ №1, еще трех сотрудников регионального управления ведомства, а также направила документы на увольнение начальника УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Алексея Федотова. Врио начальника регионального управления ведомства назначен бывший замглавы оперативного управления ФСИН РФ Антон Ефаркин.
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Людмила НарусоваСаратовская областьГенеральная прокуратура РФГосдума РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Здоровье - ОбществоTelegram (приложение)Россия
 
 
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