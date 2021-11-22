https://ria.ru/20211122/zakonoproekt-1760176473.html

В Госдуме обсуждают проект о запрете фильмов с гомосексуальными сценами

В Госдуме обсуждают проект о запрете фильмов с гомосексуальными сценами - РИА Новости, 22.11.2021

В Госдуме обсуждают проект о запрете фильмов с гомосексуальными сценами

Законопроект, запрещающий показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений, планируют рассмотреть в Госдуме, заявил РИА Новости зампред комитета ГД РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:38

2021-11-22T14:38

2021-11-22T14:38

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госдума рф

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Законопроект, запрещающий показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений, планируют рассмотреть в Госдуме, заявил РИА Новости зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей (от ЕР) Виталий Милонов.Ранее ВЦИОМ провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство россиян считают, что показ фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений следует запретить, в том числе и в онлайн-кинотеатрах. Согласно представленным данным, против таких сцен в фильмах выступили 57% опрошенных россиян."Законопроект такой будет рассматриваться в Госдуме. …Сейчас идет работа. Посмотрим, в каком формате это все будет сделано. Я могу сказать, что юридическое решение этой ситуации "не за горами", - сказал Милонов, отвечая на вопрос, планируют ли в Госдуме рассмотреть законопроект о запрете показа фильмов и сериалов со сценами гомосексуальных отношений.По его словам, люди, живущие в России, имеют право просить государственного регулятора не допускать фильмов с контентом, который эстетически им неприятен."Дело в том, что здесь не идет речи о притеснениях кого-то. …Я лично не хочу смотреть, я могу попросить, чтобы это не показывали. Кто хочет – может иметь специальные всякие доступы к видео и так далее, также как и с порнографией. Она сама по себе не криминальна, но ее не показывают, потому что есть некий общественный запрос на то, что мы не хотим в общем доступе это видеть", - подчеркнул Милонов."И дело в том, что мы считаем этот контент не криминальным, но не приветственным для себя. Также с гомосексуальными отношениями – есть кто-то, кто фильмы снимает, снимайте себе там за границей. В общедоступных сетях я не хочу это смотреть", - заключил он.

https://ria.ru/20210703/normalnost-1739732134.html

https://ria.ru/20210705/parad-1739669047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, госдума рф, виталий милонов, россия