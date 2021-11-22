https://ria.ru/20211122/zakon-1760212709.html

Кузнецова призвала разработать закон о психологической помощи

Кузнецова призвала разработать закон о психологической помощи - РИА Новости, 22.11.2021

Кузнецова призвала разработать закон о психологической помощи

Закон о психологической помощи нужно внедрить в российское законодательство, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, отметив, что он поможет, в том числе,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:22

2021-11-22T17:22

2021-11-22T17:22

общество

госдума рф

анна кузнецова

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Закон о психологической помощи нужно внедрить в российское законодательство, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, отметив, что он поможет, в том числе, решить проблемы с травлей и буллингом в детских коллективах."Сегодня есть колоссальный запрос на профессиональную помощь психологов. В той работе видят и возможность разрешения школьных конфликтов, и преодоления семейных проблем, различных жизненных трудностей. Поэтому нужно делать новый шаг. Нужен закон о психологической деятельности, нужна поддержка отечественной психологии. Уже не раз представители профессиональных ассоциаций, специалисты выходили с этим предложением", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.По ее мнению, внедрение этого закона поможет более эффективно развивать психологические службы в школах , решать проблемы травли и буллинга в детских коллективах, а также предоставит возможность работы с детьми, которых вовлекают в деструктивную деятельность.

https://ria.ru/20211027/gosduma-1756559667.html

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общество, госдума рф, анна кузнецова