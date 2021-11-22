https://ria.ru/20211122/yakutiya-1760105968.html

В Якутию пришли 40-градусные морозы

В Якутию пришли 40-градусные морозы - РИА Новости, 22.11.2021

В Якутию пришли 40-градусные морозы

Морозы до минус 45 градусов зафиксированы в Якутии в понедельник, сообщается на сайте республиканского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T06:55

2021-11-22T06:55

2021-11-22T06:55

общество

евгений тишковец

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Морозы до минус 45 градусов зафиксированы в Якутии в понедельник, сообщается на сайте республиканского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.По данным управления, в числе пунктов наблюдения по республике, зарегистрировавших наступление 40-градусных морозов, числится село Батамай Кобяйского улуса.В столице региона Якутске мороз минус 33–35 градусов, без осадков, утром местами туман, ветер переменный 1–3 метров в секунду.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в азиатской части России, особенно в Восточной Сибири, зима будет теплее нормы на 2–4 градуса, в Якутии – на 5–7. Исключением станет февраль, когда на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей.

https://ria.ru/20211122/pogoda-1760101785.html

республика саха (якутия)

россия

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2021

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общество, евгений тишковец, республика саха (якутия), россия