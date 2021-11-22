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В Якутию пришли 40-градусные морозы
В Якутию пришли 40-градусные морозы - РИА Новости, 22.11.2021
В Якутию пришли 40-градусные морозы
Морозы до минус 45 градусов зафиксированы в Якутии в понедельник, сообщается на сайте республиканского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T06:55
2021-11-22T06:55
общество
евгений тишковец
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Морозы до минус 45 градусов зафиксированы в Якутии в понедельник, сообщается на сайте республиканского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.По данным управления, в числе пунктов наблюдения по республике, зарегистрировавших наступление 40-градусных морозов, числится село Батамай Кобяйского улуса.В столице региона Якутске мороз минус 33–35 градусов, без осадков, утром местами туман, ветер переменный 1–3 метров в секунду.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в азиатской части России, особенно в Восточной Сибири, зима будет теплее нормы на 2–4 градуса, в Якутии – на 5–7. Исключением станет февраль, когда на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей.
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общество, евгений тишковец, республика саха (якутия), россия
06:55 22.11.2021
 
В Якутию пришли 40-градусные морозы

В Якутии в селе Батамай зафиксировали 45-градусный мороз

© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкЯкутия
Якутия - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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ЯКУТСК, 22 ноя – РИА Новости. Морозы до минус 45 градусов зафиксированы в Якутии в понедельник, сообщается на сайте республиканского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
По данным управления, в числе пунктов наблюдения по республике, зарегистрировавших наступление 40-градусных морозов, числится село Батамай Кобяйского улуса.
"Зарегистрированная температура – минус 45 градусов, давление 773 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный со скоростью 1 метр в секунду", - говорится в сводке.
В столице региона Якутске мороз минус 33–35 градусов, без осадков, утром местами туман, ветер переменный 1–3 метров в секунду.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в азиатской части России, особенно в Восточной Сибири, зима будет теплее нормы на 2–4 градуса, в Якутии – на 5–7. Исключением станет февраль, когда на Урале и в Западной Сибири будет немного морознее многолетних показателей.
Берег реки Енисей напротив города Дивногорска Красноярского края - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
03:36
Жителей Сибири, Урала и Поволжья предупредили о перепадах температуры
 
ОбществоЕвгений ТишковецРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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