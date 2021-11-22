https://ria.ru/20211122/voprosy-1760155860.html

Почти три тысячи вопросов пришло на прямую линию с главой Алтайского края

Почти три тысячи вопросов пришло на прямую линию с главой Алтайского края - РИА Новости, 22.11.2021

Почти три тысячи вопросов пришло на прямую линию с главой Алтайского края

Порядка 3 тысяч сообщений поступило на прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, чаще всего вопросы касаются здравоохранения,... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:08

2021-11-22T13:08

2021-11-22T13:08

алтайский край

общество

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 22 ноя - РИА Новости. Порядка 3 тысяч сообщений поступило на прямую линию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, чаще всего вопросы касаются здравоохранения, соцобслуживания, дорог и ЖКХ, сообщает пресс-служба главы Алтая."К понедельнику 22 ноября на прямую линию губернатора поступило почти 3 тысячи сообщений (2831). Наиболее популярными являются вопросы по направлениям ЖКХ, здравоохранения, социального обслуживания и защиты, транспорта, ремонта дорог, благоустройства, образования, сельского хозяйства и строительства", - говорится в сообщении.Чуть позже пресс-служба сообщила, что жители края активизировались и только за два утренних часа задали ещё около 70 вопросов."Основная масса вопросов принята работниками кол-центра (прямая линия 8 800 302 33 21), немного меньше - через специализированный сайт. Приём вопросов от жителей края продолжается", - уточняет пресс-служба.Ранее сообщалось, что глава Алтайского края проведет проведёт прямую линию с жителями региона 23 ноября. Сайт tomenko.alregn.ru круглосуточно принимает сообщения от граждан, имеющих учетную запись на Едином портале государственных услуг. Трансляция прямой линии будет вестись на телеканалах "Катунь 24", "ОТР", "Россия 24", "ТОЛК".

https://ria.ru/20211120/muzey-1759927979.html

https://ria.ru/20211118/altay-1759570258.html

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общество, алтайский край, виктор томенко, россия