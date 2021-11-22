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Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома - РИА Новости, 22.11.2021
Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
Дальневосточный федеральный университет в понедельник проводит занятия в дистанционном режиме из-за снежного циклона во Владивостоке, мэрия рекомендует... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T02:08
2021-11-22T02:08
общество
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет в понедельник проводит занятия в дистанционном режиме из-за снежного циклона во Владивостоке, мэрия рекомендует горожанам оставаться дома.Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за снежного циклона 22-23 ноября. Вечером воскресенья во Владивостоке начался дождь со снегом, утром понедельника идёт сильный дождь, в некоторых районах со снегом, на дорогах образовалась ледяная каша.Руководителям структурных подразделений ДВФУ 22 ноября рекомендуется организовать удаленный режим работы сотрудников.Как сообщает мэрия, в ближайшие три часа из-за понижения температуры во Владивостоке ожидается сильный гололед. Во второй половине дня будет идти мокрый снег.С вечера воскресенья до 7.00 понедельника во Владивостоке выпало около 12 мм осадков.По данным синоптиков, до полудня в городе будет идти сильный дождь, а с 12 до 19 часов ожидается мокрый снег. Общее количество осадков может составить до 49 мм.Такси во Владивостоке на фоне непогоды подняли цены. Так, поездка на такси "Максим" от кампуса ДВФУ на острове Русском в район Тихой обходится в 400 рублей при обычной цене в 260.
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общество, владивосток, дальневосточный федеральный университет
02:08 22.11.2021
 
Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома

Во Владивостоке из-за мощного циклона горожан призвали оставаться дома

© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток" / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ФКУ ДСД "Дальний Восток"
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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет в понедельник проводит занятия в дистанционном режиме из-за снежного циклона во Владивостоке, мэрия рекомендует горожанам оставаться дома.
Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за снежного циклона 22-23 ноября. Вечером воскресенья во Владивостоке начался дождь со снегом, утром понедельника идёт сильный дождь, в некоторых районах со снегом, на дорогах образовалась ледяная каша.
"Сегодня, 22 ноября, в связи с неблагоприятными погодными условиями и сложной дорожной обстановкой все занятия проводятся в электронной образовательной среде MS Teams (или иных средах, выбранных преподавателем) без посещения кампуса ДВФУ", - говорится в сообщении.
Руководителям структурных подразделений ДВФУ 22 ноября рекомендуется организовать удаленный режим работы сотрудников.
Как сообщает мэрия, в ближайшие три часа из-за понижения температуры во Владивостоке ожидается сильный гололед. Во второй половине дня будет идти мокрый снег.
"Горожан просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а также по возможности оставаться дома", - отмечают власти
С вечера воскресенья до 7.00 понедельника во Владивостоке выпало около 12 мм осадков.
По данным синоптиков, до полудня в городе будет идти сильный дождь, а с 12 до 19 часов ожидается мокрый снег. Общее количество осадков может составить до 49 мм.
Такси во Владивостоке на фоне непогоды подняли цены. Так, поездка на такси "Максим" от кампуса ДВФУ на острове Русском в район Тихой обходится в 400 рублей при обычной цене в 260.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 07:37
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ОбществоВладивостокДальневосточный федеральный университет
 
 
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