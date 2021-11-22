https://ria.ru/20211122/venesuela-1760262705.html

ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах

ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах - РИА Новости, 22.11.2021

ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах

Национальная избирательная комиссия Венесуэлы завершила подсчет голосов на региональных выборах в 21 штате из 23, кресла губернаторов в 18 штатах получают... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T23:51

2021-11-22T23:51

2021-11-22T23:51

в мире

венесуэла

единая социалистическая партия венесуэлы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587964123_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_c232d477c13690cceb6068b880be7eff.jpg

МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Национальная избирательная комиссия Венесуэлы завершила подсчет голосов на региональных выборах в 21 штате из 23, кресла губернаторов в 18 штатах получают представители Единой социалистической партии PSUV."Глава электоральной власти Педро Кальсадилья во втором отчете о региональных и муниципальных выборах 2021 года объявил, что по результатам обработки 99,20% протоколов и участии 42,26% избирателей определена 21 должность губернатора", - говорится в сообщении в блоге комиссии в Twitter.Согласно данным подсчета, альянс партий Большой патриотический полюс, который возглавляет PSUV, выиграл 18 губернаторских кресел, еще два достались "Столу демократического единства" MUD и одно - другой оппозиционной партии.Подсчет также завершен для выборов муниципальных руководителей и мэров в 322 муниципалитетах из 355. Социалисты победили в 205 из них, 96 мест достались демократам из MUD и Демократического альянса и 21 - другим партиям.

https://ria.ru/20211121/oppozitsiya-1760093736.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, венесуэла, единая социалистическая партия венесуэлы