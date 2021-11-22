https://ria.ru/20211122/venesuela-1760262705.html
ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах - РИА Новости, 22.11.2021
ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
Национальная избирательная комиссия Венесуэлы завершила подсчет голосов на региональных выборах в 21 штате из 23, кресла губернаторов в 18 штатах получают... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T23:51
2021-11-22T23:51
2021-11-22T23:51
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венесуэла
единая социалистическая партия венесуэлы
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МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости. Национальная избирательная комиссия Венесуэлы завершила подсчет голосов на региональных выборах в 21 штате из 23, кресла губернаторов в 18 штатах получают представители Единой социалистической партии PSUV."Глава электоральной власти Педро Кальсадилья во втором отчете о региональных и муниципальных выборах 2021 года объявил, что по результатам обработки 99,20% протоколов и участии 42,26% избирателей определена 21 должность губернатора", - говорится в сообщении в блоге комиссии в Twitter.Согласно данным подсчета, альянс партий Большой патриотический полюс, который возглавляет PSUV, выиграл 18 губернаторских кресел, еще два достались "Столу демократического единства" MUD и одно - другой оппозиционной партии.Подсчет также завершен для выборов муниципальных руководителей и мэров в 322 муниципалитетах из 355. Социалисты победили в 205 из них, 96 мест достались демократам из MUD и Демократического альянса и 21 - другим партиям.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венесуэла, единая социалистическая партия венесуэлы
ЦИК Венесуэлы подтвердил победу социалистов на выборах
ЦИК Венесуэлы подтвердил успех социалистов на выборах после подсчета 99,2 процента голосов
МЕХИКО, 22 ноя - РИА Новости.
Национальная избирательная комиссия Венесуэлы
завершила подсчет голосов на региональных выборах в 21 штате из 23, кресла губернаторов в 18 штатах получают представители Единой социалистической партии PSUV
.
"Глава электоральной власти Педро Кальсадилья во втором отчете о региональных и муниципальных выборах 2021 года объявил, что по результатам обработки 99,20% протоколов и участии 42,26% избирателей определена 21 должность губернатора", - говорится в сообщении в блоге комиссии в Twitter.
Согласно данным подсчета, альянс партий Большой патриотический полюс, который возглавляет PSUV, выиграл 18 губернаторских кресел, еще два достались "Столу демократического единства" MUD и одно - другой оппозиционной партии.
Подсчет также завершен для выборов муниципальных руководителей и мэров в 322 муниципалитетах из 355. Социалисты победили в 205 из них, 96 мест достались демократам из MUD и Демократического альянса и 21 - другим партиям.