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В Ульяновской области подростки затушили снегом Вечный огонь

В Ульяновской области подростки затушили снегом Вечный огонь - РИА Новости, 22.11.2021

В Ульяновской области подростки затушили снегом Вечный огонь

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в Димитровграде, где подростки снегом потушили Вечный огонь, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:58

2021-11-22T11:58

2021-11-22T11:58

происшествия

димитровград

ульяновская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в Димитровграде, где подростки снегом потушили Вечный огонь, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором группа подростков потушила Вечный огонь в Димитровграде, закидав его снегом. В комментариях к ролику подростки извинились за свой поступок."Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел 21 ноября в Димитровграде", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211112/primore-1758673823.html

димитровград

ульяновская область

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2021

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происшествия, димитровград, ульяновская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)