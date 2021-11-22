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В Ульяновской области подростки затушили снегом Вечный огонь
В Ульяновской области подростки затушили снегом Вечный огонь - РИА Новости, 22.11.2021
В Ульяновской области подростки затушили снегом Вечный огонь
Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в Димитровграде, где подростки снегом потушили Вечный огонь, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T11:58
2021-11-22T11:58
2021-11-22T11:58
происшествия
димитровград
ульяновская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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САМАРА, 22 ноя – РИА Новости. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента в Димитровграде, где подростки снегом потушили Вечный огонь, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Ульяновской области.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором группа подростков потушила Вечный огонь в Димитровграде, закидав его снегом. В комментариях к ролику подростки извинились за свой поступок."Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, который произошел 21 ноября в Димитровграде", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, димитровград, ульяновская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
В Ульяновской области подростки затушили снегом Вечный огонь
В Димитровграде полиция проверяет видео, на котором подростки затушили снегом Вечный огонь