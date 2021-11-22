https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1760143199.html

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет - РИА Новости, 22.11.2021

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Обязательную вакцинацию для лиц 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями ввели в Ростовской области, говорится в постановлении управления... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:17

2021-11-22T12:17

2021-11-22T12:25

распространение коронавируса

ростовская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Обязательную вакцинацию для лиц 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями ввели в Ростовской области, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, в области отмечается недостаточный охват прививками от коронавируса в возрастной группе 60 лет и старше - привито чуть более 50%. При этом заболеваемость в этой группе максимальная."Постановляю... пункт 1 (постановления об обязательной иммунизации против коронавируса отдельных групп граждан) дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями", - говорится в документе.В данном пункте постановления об обязательной иммунизации против коронавируса перечисляются группы граждан, подлежащие обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям.Первым компонентом вакцины этой группе необходимо будет привиться до 20 декабря текущего года, вторым - до 20 января следующего года.

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии