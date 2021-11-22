https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1760143199.html
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет - РИА Новости, 22.11.2021
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
Обязательную вакцинацию для лиц 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями ввели в Ростовской области, говорится в постановлении управления... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:17
2021-11-22T12:17
2021-11-22T12:25
распространение коронавируса
ростовская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости. Обязательную вакцинацию для лиц 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями ввели в Ростовской области, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, в области отмечается недостаточный охват прививками от коронавируса в возрастной группе 60 лет и старше - привито чуть более 50%. При этом заболеваемость в этой группе максимальная."Постановляю... пункт 1 (постановления об обязательной иммунизации против коронавируса отдельных групп граждан) дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями", - говорится в документе.В данном пункте постановления об обязательной иммунизации против коронавируса перечисляются группы граждан, подлежащие обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям.Первым компонентом вакцины этой группе необходимо будет привиться до 20 декабря текущего года, вторым - до 20 января следующего года.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ростовская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:17 22.11.2021 (обновлено: 12:25 22.11.2021)
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет
В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноя - РИА Новости.
Обязательную вакцинацию для лиц 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями ввели в Ростовской области
, говорится в постановлении управления Роспотребнадзора
по региону.
По информации ведомства, в области отмечается недостаточный охват прививками от коронавируса в возрастной группе 60 лет и старше - привито чуть более 50%. При этом заболеваемость в этой группе максимальная.
"Постановляю... пункт 1 (постановления об обязательной иммунизации против коронавируса отдельных групп граждан) дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания: лицам в возрасте 60 лет и старше, лицам с хроническими заболеваниями", - говорится в документе.
В данном пункте постановления об обязательной иммунизации против коронавируса перечисляются группы граждан, подлежащие обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям.
Первым компонентом вакцины этой группе необходимо будет привиться до 20 декабря текущего года, вторым - до 20 января следующего года.