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На Сахалине врача заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации
На Сахалине врача заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации - РИА Новости, 22.11.2021
На Сахалине врача заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации
Главный врач Синегорской больницы на Сахалине Михаил Сушко отстранен от работы, его подозревают в подделке сертификатов о вакцинации, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T08:36
2021-11-22T08:36
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
ирина волк
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Главный врач Синегорской больницы на Сахалине Михаил Сушко отстранен от работы, его подозревают в подделке сертификатов о вакцинации, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области."На период проведения следственных действий Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением. В отношении главного врача проводятся следственные действия по факту проверки данных о возможной фальсификации сертификатов вакцинации. В настоящее время учреждение осуществляет работу в штатном режиме", - сообщили в региональном минздраве.По предварительным данным правоохранительных органов, Сушко за определенную сумму распоряжался о выдаче сертификатов о прохождении вакцинации, а сами ампулы с препаратами уничтожал. Все это происходило в Синегорской больнице, находящейся в городском округе Южно-Сахалинск."Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области выявили факт злоупотребления должностными полномочиями главным врачом больницы, расположенной на территории города Южно-Сахалинск. По предварительным данным, злоумышленник давал незаконные указания персоналу о включении в государственную информационную систему сведений о вакцинации пациентов от новой коронавирусной инфекции без фактической постановки инъекции и посещения лечебной организации. При этом неиспользованная вакцина уничтожалась", - прокомментировала журналистам ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.
https://ria.ru/20211029/golikova-1756842670.html
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, ирина волк, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:36 22.11.2021
 
На Сахалине врача заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации

Врача сахалинской больницы заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Главный врач Синегорской больницы на Сахалине Михаил Сушко отстранен от работы, его подозревают в подделке сертификатов о вакцинации, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области.
"На период проведения следственных действий Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением. В отношении главного врача проводятся следственные действия по факту проверки данных о возможной фальсификации сертификатов вакцинации. В настоящее время учреждение осуществляет работу в штатном режиме", - сообщили в региональном минздраве.
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По предварительным данным правоохранительных органов, Сушко за определенную сумму распоряжался о выдаче сертификатов о прохождении вакцинации, а сами ампулы с препаратами уничтожал. Все это происходило в Синегорской больнице, находящейся в городском округе Южно-Сахалинск.
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области выявили факт злоупотребления должностными полномочиями главным врачом больницы, расположенной на территории города Южно-Сахалинск. По предварительным данным, злоумышленник давал незаконные указания персоналу о включении в государственную информационную систему сведений о вакцинации пациентов от новой коронавирусной инфекции без фактической постановки инъекции и посещения лечебной организации. При этом неиспользованная вакцина уничтожалась", - прокомментировала журналистам ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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ПроисшествияСахалинская областьЮжно-СахалинскИрина ВолкКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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