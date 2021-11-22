На Сахалине врача заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации
Врача сахалинской больницы заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Главный врач Синегорской больницы на Сахалине Михаил Сушко отстранен от работы, его подозревают в подделке сертификатов о вакцинации, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области.
"На период проведения следственных действий Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением. В отношении главного врача проводятся следственные действия по факту проверки данных о возможной фальсификации сертификатов вакцинации. В настоящее время учреждение осуществляет работу в штатном режиме", - сообщили в региональном минздраве.
По предварительным данным правоохранительных органов, Сушко за определенную сумму распоряжался о выдаче сертификатов о прохождении вакцинации, а сами ампулы с препаратами уничтожал. Все это происходило в Синегорской больнице, находящейся в городском округе Южно-Сахалинск.
"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области выявили факт злоупотребления должностными полномочиями главным врачом больницы, расположенной на территории города Южно-Сахалинск. По предварительным данным, злоумышленник давал незаконные указания персоналу о включении в государственную информационную систему сведений о вакцинации пациентов от новой коронавирусной инфекции без фактической постановки инъекции и посещения лечебной организации. При этом неиспользованная вакцина уничтожалась", - прокомментировала журналистам ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.