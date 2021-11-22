https://ria.ru/20211122/vaktsinatsiya-1760109213.html

На Сахалине врача заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации

На Сахалине врача заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации - РИА Новости, 22.11.2021

На Сахалине врача заподозрили в фальсификации сертификатов вакцинации

Главный врач Синегорской больницы на Сахалине Михаил Сушко отстранен от работы, его подозревают в подделке сертификатов о вакцинации, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T08:36

2021-11-22T08:36

2021-11-22T08:36

происшествия

сахалинская область

южно-сахалинск

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коронавирус covid-19

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Главный врач Синегорской больницы на Сахалине Михаил Сушко отстранен от работы, его подозревают в подделке сертификатов о вакцинации, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Сахалинской области."На период проведения следственных действий Михаил Сушко отстранен от руководства медицинским учреждением. В отношении главного врача проводятся следственные действия по факту проверки данных о возможной фальсификации сертификатов вакцинации. В настоящее время учреждение осуществляет работу в штатном режиме", - сообщили в региональном минздраве.По предварительным данным правоохранительных органов, Сушко за определенную сумму распоряжался о выдаче сертификатов о прохождении вакцинации, а сами ампулы с препаратами уничтожал. Все это происходило в Синегорской больнице, находящейся в городском округе Южно-Сахалинск."Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Сахалинской области выявили факт злоупотребления должностными полномочиями главным врачом больницы, расположенной на территории города Южно-Сахалинск. По предварительным данным, злоумышленник давал незаконные указания персоналу о включении в государственную информационную систему сведений о вакцинации пациентов от новой коронавирусной инфекции без фактической постановки инъекции и посещения лечебной организации. При этом неиспользованная вакцина уничтожалась", - прокомментировала журналистам ситуацию официальный представитель МВД России Ирина Волк.

https://ria.ru/20211029/golikova-1756842670.html

https://ria.ru/20210730/delo-1743625687.html

сахалинская область

южно-сахалинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, ирина волк, коронавирус covid-19, коронавирус в россии