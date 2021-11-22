https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760241022.html

В Туле заверили, что вакцина не испортилась при отключении света в больнице

В Туле заверили, что вакцина не испортилась при отключении света в больнице - РИА Новости, 22.11.2021

В Туле заверили, что вакцина не испортилась при отключении света в больнице

Отключение электроэнергии в больнице города Донского в Тульской области не повлияло на качество вакцины против COVID-19, поскольку морозильные камеры, где она... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T19:58

2021-11-22T19:58

2021-11-22T19:58

распространение коронавируса

происшествия

тульская область

донской

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Отключение электроэнергии в больнице города Донского в Тульской области не повлияло на качество вакцины против COVID-19, поскольку морозильные камеры, где она хранится, не успели разморозиться, сообщает минздрав региона.В соцсетях жительница Донского рассказала, что 17 ноября пришла сделать прививку от коронавирусной инфекции в Донскую городскую больницу №1 и наблюдала большую очередь к терапевту из-за отключения электричества. Женщина высказала мнение, что из-за отключения электроэнергии могли не работать холодильники, и вакцина могла храниться неправильно, а это ведет к утрате ее медицинских свойств. Женщина возмутилась, что вакцинация после включения света продолжилась без проведения каких-либо проверок. Прокуратура Донского организовала проверку в связи с публикацией.По данным минздрава Тульской области, 17 ноября в связи с обрывом высоковольтного кабеля, питающего один из микрорайонов города Донского, в городской поликлинике произошло временное отключение электричества. Электроснабжение было восстановлено в течение 30 минут, отмечают власти."Вакцина хранится при температуре от минус 18 градусов и ниже. Морозильные камеры позволяют сохранять нормируемую температуру несколько часов в случае отключения электроэнергии. Контроль за температурой хранения осуществляется специальным оборудованием, которое сигнализирует о факте нарушения хранения. Таким образом, непродолжительное отключение электроэнергии на качество препарата не повлияло", - говорится в сообщении минздрава.Отмечается, что условия транспортировки и хранения вакцины находятся на постоянном контроле руководства медучреждения.

https://ria.ru/20211115/vaktsina-1759125947.html

тульская область

донской

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тульская область, донской, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии