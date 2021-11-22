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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760241022.html
В Туле заверили, что вакцина не испортилась при отключении света в больнице
В Туле заверили, что вакцина не испортилась при отключении света в больнице - РИА Новости, 22.11.2021
В Туле заверили, что вакцина не испортилась при отключении света в больнице
Отключение электроэнергии в больнице города Донского в Тульской области не повлияло на качество вакцины против COVID-19, поскольку морозильные камеры, где она... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T19:58
2021-11-22T19:58
распространение коронавируса
происшествия
тульская область
донской
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус в россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Отключение электроэнергии в больнице города Донского в Тульской области не повлияло на качество вакцины против COVID-19, поскольку морозильные камеры, где она хранится, не успели разморозиться, сообщает минздрав региона.В соцсетях жительница Донского рассказала, что 17 ноября пришла сделать прививку от коронавирусной инфекции в Донскую городскую больницу №1 и наблюдала большую очередь к терапевту из-за отключения электричества. Женщина высказала мнение, что из-за отключения электроэнергии могли не работать холодильники, и вакцина могла храниться неправильно, а это ведет к утрате ее медицинских свойств. Женщина возмутилась, что вакцинация после включения света продолжилась без проведения каких-либо проверок. Прокуратура Донского организовала проверку в связи с публикацией.По данным минздрава Тульской области, 17 ноября в связи с обрывом высоковольтного кабеля, питающего один из микрорайонов города Донского, в городской поликлинике произошло временное отключение электричества. Электроснабжение было восстановлено в течение 30 минут, отмечают власти."Вакцина хранится при температуре от минус 18 градусов и ниже. Морозильные камеры позволяют сохранять нормируемую температуру несколько часов в случае отключения электроэнергии. Контроль за температурой хранения осуществляется специальным оборудованием, которое сигнализирует о факте нарушения хранения. Таким образом, непродолжительное отключение электроэнергии на качество препарата не повлияло", - говорится в сообщении минздрава.Отмечается, что условия транспортировки и хранения вакцины находятся на постоянном контроле руководства медучреждения.
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происшествия, тульская область, донской, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии
19:58 22.11.2021
 
В Туле заверили, что вакцина не испортилась при отключении света в больнице

Тульский минздрав заверил, что вакцина не испортилась при отключении света в больнице

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" из холодильника
Медицинская сестра достает упаковку с вакциной от коронавируса Гам-Ковид-Вак из холодильника - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Отключение электроэнергии в больнице города Донского в Тульской области не повлияло на качество вакцины против COVID-19, поскольку морозильные камеры, где она хранится, не успели разморозиться, сообщает минздрав региона.
В соцсетях жительница Донского рассказала, что 17 ноября пришла сделать прививку от коронавирусной инфекции в Донскую городскую больницу №1 и наблюдала большую очередь к терапевту из-за отключения электричества. Женщина высказала мнение, что из-за отключения электроэнергии могли не работать холодильники, и вакцина могла храниться неправильно, а это ведет к утрате ее медицинских свойств. Женщина возмутилась, что вакцинация после включения света продолжилась без проведения каких-либо проверок. Прокуратура Донского организовала проверку в связи с публикацией.
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15 ноября, 14:46Распространение коронавируса
В России утвердили правила транспортировки и хранения вакцин от COVID-19
По данным минздрава Тульской области, 17 ноября в связи с обрывом высоковольтного кабеля, питающего один из микрорайонов города Донского, в городской поликлинике произошло временное отключение электричества. Электроснабжение было восстановлено в течение 30 минут, отмечают власти.
"Вакцина хранится при температуре от минус 18 градусов и ниже. Морозильные камеры позволяют сохранять нормируемую температуру несколько часов в случае отключения электроэнергии. Контроль за температурой хранения осуществляется специальным оборудованием, которое сигнализирует о факте нарушения хранения. Таким образом, непродолжительное отключение электроэнергии на качество препарата не повлияло", - говорится в сообщении минздрава.
Отмечается, что условия транспортировки и хранения вакцины находятся на постоянном контроле руководства медучреждения.
 
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