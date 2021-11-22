В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19

"Вакцинация от коронавируса является самым быстрым и эффективным способом борьбы с пандемией. Чем быстрее население региона обратится к медикам за прививкой, тем больше у нас шансов переломить течение пандемии. Для удобства жителей продолжают работать мобильные пункты вакцинации, где привиться можно в удобное время и без предварительной записи", – сказал Артамонов.