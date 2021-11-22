https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760184133.html
В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19
В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021
В Липецкую область поступила очередная партия вакцины от COVID-19
Липецкая область получила 51 тысячу доз препарата "Спутник Лайт"и 17400 комплектов "Спутник-V", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:09
2021-11-22T15:09
2021-11-22T15:09
липецкая область
общество
липецкая область
здоровье - общество
игорь артамонов
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ЛИПЕЦК, 22 ноя – РИА Новости. Липецкая область получила 51 тысячу доз препарата "Спутник Лайт"и 17400 комплектов "Спутник-V", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, план по вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Липецкой области выполнен на 76,4%. Однократно привито 614509 человек, двукратно – 543559 человек. В области развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации и 41 мобильный прививочный пункт.
https://ria.ru/20211118/gospital-1759678499.html
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общество, липецкая область, здоровье - общество, игорь артамонов, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"