https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760167370.html
Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины
Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины - РИА Новости, 22.11.2021
Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины
Президент РФ Владимир Путин пока только изъявил желание поучаствовать в апробации назальной вакцины от коронавируса, сделает это, когда разрешат врачи, заявил... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:57
2021-11-22T13:57
2021-11-22T14:05
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока только изъявил желание поучаствовать в апробации назальной вакцины от коронавируса, сделает это, когда разрешат врачи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о сроках, Песков отметил, что это будет сделано своевременно, когда врачи "придут к выводу о том, что это можно делать".Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт". Глава государства также вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
https://ria.ru/20211121/vaktsina-1760075543.html
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13:57 22.11.2021 (обновлено: 14:05 22.11.2021)
Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины
Песков: Путин поучаствует в апробации назальной вакцины от COVID-19, когда разрешат врачи