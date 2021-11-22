https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760167370.html

Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины

Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины - РИА Новости, 22.11.2021

Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины

Президент РФ Владимир Путин пока только изъявил желание поучаствовать в апробации назальной вакцины от коронавируса, сделает это, когда разрешат врачи, заявил... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:57

2021-11-22T13:57

2021-11-22T14:05

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока только изъявил желание поучаствовать в апробации назальной вакцины от коронавируса, сделает это, когда разрешат врачи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о сроках, Песков отметил, что это будет сделано своевременно, когда врачи "придут к выводу о том, что это можно делать".Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт". Глава государства также вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

https://ria.ru/20211121/vaktsina-1760075543.html

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