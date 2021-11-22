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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760167370.html
Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины
Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины - РИА Новости, 22.11.2021
Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины
Президент РФ Владимир Путин пока только изъявил желание поучаствовать в апробации назальной вакцины от коронавируса, сделает это, когда разрешат врачи, заявил... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:57
2021-11-22T14:05
распространение коронавируса
общество
вакцинация
владимир путин
дмитрий песков
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока только изъявил желание поучаствовать в апробации назальной вакцины от коронавируса, сделает это, когда разрешат врачи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о сроках, Песков отметил, что это будет сделано своевременно, когда врачи "придут к выводу о том, что это можно делать".Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт". Глава государства также вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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общество, вакцинация, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов, вакцинация россиян от covid-19
13:57 22.11.2021 (обновлено: 14:05 22.11.2021)
 
Песков уточнил, когда Путин поучаствует в испытании назальной вакцины

Песков: Путин поучаствует в апробации назальной вакцины от COVID-19, когда разрешат врачи

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
Лаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока только изъявил желание поучаствовать в апробации назальной вакцины от коронавируса, сделает это, когда разрешат врачи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока только он изъявил готовность, именно об этом вчера он в беседе говорил. Разумеется, он только вчера сделал укол второй вакцины, поэтому, конечно, он не мог сделать назальную. Но тем не менее он изъявил готовность принять участие именно и в процессе по апробации и назальной вакцины", - сказал песков журналистам.
Отвечая на вопрос о сроках, Песков отметил, что это будет сделано своевременно, когда врачи "придут к выводу о том, что это можно делать".
Накануне в ходе встречи с замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса "Спутником Лайт". Глава государства также вызвался стать добровольцем в тестировании назальной вакцины от коронавируса, разрабатываемой в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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