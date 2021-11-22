https://ria.ru/20211122/vaktsina-1760166589.html
Песков ответил на вопрос о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь
Песков ответил на вопрос о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь - РИА Новости, 22.11.2021
Песков ответил на вопрос о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь
Включение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок пока не стоит на повестке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:54
2021-11-22T13:54
2021-11-22T14:33
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Включение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок пока не стоит на повестке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Президент обсуждал в ходе свободной беседы темы, связанные с вакцинацией, с эффективностью прививок и так далее, и тому подобное. В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается, но вместе с тем имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами", — сообщил он журналистам.Ранее на встрече с Владимиром Путиным замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов отметил, что ревакцинацию от COVID-19 при неблагоприятной обстановке рекомендуется проводить через полгода, а в условиях, когда пандемического подъема нет, — через год.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211122/immunitet-1760114112.html
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:54 22.11.2021 (обновлено: 14:33 22.11.2021)
Песков ответил на вопрос о включении прививки от COVID-19 в нацкалендарь
Песков: включение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок пока не обсуждается