https://ria.ru/20211122/uvedomlenie-1760247337.html

"Молдовагаз" получил уведомление от "Газпрома" о поставках газа

"Молдовагаз" получил уведомление от "Газпрома" о поставках газа - РИА Новости, 22.11.2021

"Молдовагаз" получил уведомление от "Газпрома" о поставках газа

Компания "Молдовагаз" получила уведомление о возможном прекращении поставок газа от "Газпрома", но власти страны с ним пока детально не ознакомились, заявил... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T20:38

2021-11-22T20:38

2021-11-22T20:41

экономика

молдавия

газпром

молдовагаз

сергей куприянов

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КИШИНЕВ, 22 ноя — РИА Новости. Компания "Молдовагаз" получила уведомление о возможном прекращении поставок газа от "Газпрома", но власти страны с ним пока детально не ознакомились, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.Ранее "Газпром" уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств."Могу подтвердить, что "Молдовагаз" получила такое письмо, но мы пока не успели с ним полностью ознакомиться. Поэтому завтра я выступлю с комментарием, после того, как буду знать, о чем именно идет речь", - заявил Спыну в комментарии порталу Deschide.md.

https://ria.ru/20211122/kontrakt-1760237830.html

молдавия

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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, сергей куприянов