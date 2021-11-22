Онлайн-конференция представителей ДНР и ЛНР
25 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения".
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Участники:
- уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья МОРОЗОВА;
- первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна СОРОКА;
- начальник бюро судмедэкспертизы Донецкой Народной Республики Дмитрий КАЛАШНИКОВ;
- член Общественной палаты Луганской Народной Республики Сергей БЕЛОВ.
Будут представлены промежуточные итоги масштабной работы межведомственных органов самопровозглашенных республик Донбасса по розыску захоронений жертв украинской агрессии, генетической идентификации обнаруженных останков и увековечиванию памяти погибших. Участники мероприятия обсудят перспективы передачи материалов экспертиз с мест стихийных захоронений в ЛНР и ДНР в международные судебные инстанции, а также тему привлечения к ответственности украинских силовиков, обвиняемых в военных преступлениях. Состоится презентация интернет-сайта "Трагедия Донбасса" с фото- и видеосвидетельствами геноцида мирного населения юго-востока Украины.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья МОРОЗОВА;
- первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна СОРОКА;
- начальник бюро судмедэкспертизы Донецкой Народной Республики Дмитрий КАЛАШНИКОВ;
- член Общественной палаты Луганской Народной Республики Сергей БЕЛОВ.
Будут представлены промежуточные итоги масштабной работы межведомственных органов самопровозглашенных республик Донбасса по розыску захоронений жертв украинской агрессии, генетической идентификации обнаруженных останков и увековечиванию памяти погибших. Участники мероприятия обсудят перспективы передачи материалов экспертиз с мест стихийных захоронений в ЛНР и ДНР в международные судебные инстанции, а также тему привлечения к ответственности украинских силовиков, обвиняемых в военных преступлениях. Состоится презентация интернет-сайта "Трагедия Донбасса" с фото- и видеосвидетельствами геноцида мирного населения юго-востока Украины.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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