https://ria.ru/20211122/ukraina-1760149373.html

Онлайн-конференция представителей ДНР и ЛНР

Онлайн-конференция представителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.11.2021

Онлайн-конференция представителей ДНР и ЛНР

25 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Опаленная память Донбасса: военные преступления украинской армии и новые данные о массовых убийствах гражданского населения".

2021-11-22T12:42

2021-11-22T12:42

2021-11-22T12:42

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Задать вопросУчастники:- уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья МОРОЗОВА;- первый заместитель министра иностранных дел Луганской Народной Республики Анна СОРОКА;- начальник бюро судмедэкспертизы Донецкой Народной Республики Дмитрий КАЛАШНИКОВ;- член Общественной палаты Луганской Народной Республики Сергей БЕЛОВ.Будут представлены промежуточные итоги масштабной работы межведомственных органов самопровозглашенных республик Донбасса по розыску захоронений жертв украинской агрессии, генетической идентификации обнаруженных останков и увековечиванию памяти погибших. Участники мероприятия обсудят перспективы передачи материалов экспертиз с мест стихийных захоронений в ЛНР и ДНР в международные судебные инстанции, а также тему привлечения к ответственности украинских силовиков, обвиняемых в военных преступлениях. Состоится презентация интернет-сайта "Трагедия Донбасса" с фото- и видеосвидетельствами геноцида мирного населения юго-востока Украины.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы