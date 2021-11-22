https://ria.ru/20211122/subsidiya-1760251549.html

На Кубани около тысячи семей получили субсидии на улучшение жилища

На Кубани около тысячи семей получили субсидии на улучшение жилища - РИА Новости, 22.11.2021

На Кубани около тысячи семей получили субсидии на улучшение жилища

Около тысячи семей Краснодарского края получили субсидии на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T21:14

2021-11-22T21:14

2021-11-22T21:14

общество

семья

краснодарский край

вениамин кондратьев

жилье

александр трембицкий

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КРАСНОДАР, 22 ноя - РИА Новости. Около тысячи семей Краснодарского края получили субсидии на улучшение жилищных условий, сообщает администрация региона."Всего в 2021 году социальные выплаты получили 994 семьи. В их числе 354 – молодые семьи, 120 – получили субсидию на оплату первоначального взноса, 520 – перечислили выплаты по программе "Накопительная ипотека" на банковские счета", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Александра Трембицкого.Уточняется, что поддержку оказывают в рамках госпрограммы "Развитие ЖКХ"."До конца этого года средства для оплаты части приобретаемого или строящегося жилья предоставят еще 10 семьям", - добавили в администрации.Как поясняют краевые власти, участниками государственной программы могут стать работники бюджетной сферы – медики или учителя, а также многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в улучшении условий. Они могут получить выплату, если не имеют жилья или живут в собственной квартире, площадь которой на одного человека не превышает 10 квадратных метров. Также они должны проживать в крае в течение последних пяти лет.Кроме того, субсидию предоставляют молодым семьям, признанным нуждающимися в жилом помещении. При этом возраст каждого супруга не должен превышать 35 лет.Помимо этого, с января 2022 года в Краснодарском крае по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева стартует региональная программа поддержки для врачей, педагогов и социальных работников."Им будут предоставлять субсидию по ипотеке в размере 1 миллиона рублей. Заявления на получение субсидии будет принимать ГКУ КК "Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20211119/kuban-1759917376.html

https://ria.ru/20211122/eko-1760246190.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, семья, краснодарский край, вениамин кондратьев, жилье, александр трембицкий