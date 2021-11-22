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Подросток, застреливший двух протестующих в США, заявил, что он не расист
Подросток, застреливший двух протестующих в США, заявил, что он не расист - РИА Новости, 22.11.2021
Подросток, застреливший двух протестующих в США, заявил, что он не расист
Оправданный в США по делу о двух убийствах при беспорядках подросток Кайл Риттенхаус заявил, что "не является расистом" и поддерживает движение Black Lives... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:50
2021-11-22T09:50
в мире
сша
висконсин
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ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Оправданный в США по делу о двух убийствах при беспорядках подросток Кайл Риттенхаус заявил, что "не является расистом" и поддерживает движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения."Раса ни при чем... здесь речь идет о праве на самооборону. Я не расист. Я поддерживаю движение BLM, поддерживаю мирные демонстрации", - заявил Риттенхаус в эфире телеканала Fox News.Он заявил, что был вынужден сделать это, так как на него напали и ему было плохо. "У меня кружилась голова, меня тошнило, я не мог дышать", - сказал он.На прошлой неделе суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста.Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.
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в мире, сша, висконсин
09:50 22.11.2021
 
Подросток, застреливший двух протестующих в США, заявил, что он не расист

Застреливший двух протестующих в США подросток Риттенхаус заявил, что он не расист

© REUTERS / Sean KrajacicКайл Риттенхаус во время объявления приговора
Кайл Риттенхаус во время объявления приговора - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / Sean Krajacic
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Оправданный в США по делу о двух убийствах при беспорядках подросток Кайл Риттенхаус заявил, что "не является расистом" и поддерживает движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
"Раса ни при чем... здесь речь идет о праве на самооборону. Я не расист. Я поддерживаю движение BLM, поддерживаю мирные демонстрации", - заявил Риттенхаус в эфире телеканала Fox News.
Он заявил, что был вынужден сделать это, так как на него напали и ему было плохо. "У меня кружилась голова, меня тошнило, я не мог дышать", - сказал он.
На прошлой неделе суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста.
Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.
Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.
Кайл Риттенхаус в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
08:00
Американский суд восстал против Байдена и разрешил убивать воинов добра
 
В миреСШАВисконсин
 
 
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