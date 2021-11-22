Подросток, застреливший двух протестующих в США, заявил, что он не расист
Застреливший двух протестующих в США подросток Риттенхаус заявил, что он не расист
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Оправданный в США по делу о двух убийствах при беспорядках подросток Кайл Риттенхаус заявил, что "не является расистом" и поддерживает движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
"Раса ни при чем... здесь речь идет о праве на самооборону. Я не расист. Я поддерживаю движение BLM, поддерживаю мирные демонстрации", - заявил Риттенхаус в эфире телеканала Fox News.
Он заявил, что был вынужден сделать это, так как на него напали и ему было плохо. "У меня кружилась голова, меня тошнило, я не мог дышать", - сказал он.
На прошлой неделе суд присяжных оправдал Кайла Риттенхауса по всем пунктам обвинения. На тот момент, когда в ходе беспорядков в Кеноше Риттенхаус застрелил двоих и ранил еще одного человека, ему было 17 лет. В случае обвинительного приговора подростку грозило пожизненное заключение. Однако его адвокатам удалось убедить присяжных, что молодой человек применил оружие – полуавтоматическую винтовку AR-15 – для самообороны от накинувшихся на него участников протеста.
Сам подросток утверждает, что приехал в Кеношу, штат Висконсин, в августе прошлого года для защиты горожан от протестующих, связанных с движениями BLM и Antifa. Волнения, вылившиеся в погромы и беспорядки, стали реакцией на действия городских полицейских, которые тяжело ранили местного афроамериканца.
Процесс над Риттенхаусом, ставший одним из самых громких в США за последнее время, транслировался в прямом эфире центральными телеканалами, жюри в общей сложности обсуждало вердикт более 24 часов.