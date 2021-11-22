Онлайн-конференция о соцподдержке столичных пожарных и спасателей
24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Безопасность столицы: тенденции развития пожарно-спасательных служб города и дополнительные меры правовой и социальной защиты".
Участники:
- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Вагиф МИРМОВСУМ;
- начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра Александр ПАНОРМОВ;
- председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской Думы Кирилл ЩИТОВ.
- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Вагиф МИРМОВСУМ;
- начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра Александр ПАНОРМОВ;
- председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской Думы Кирилл ЩИТОВ.
Возможность оказания оперативной и высокопрофессиональной помощи является залогом спасения сотен человеческих жизней. Учитывая, что круглосуточная работа пожарных и спасателей связана с ежедневным риском для жизни и здоровья, высокими физическими и психологическими нагрузками, особенно важно расширять социальные гарантии сотрудников и повышать престиж профессий.
В рамках мероприятия планируется обсудить задачи принятия дополнительных мер социальной поддержки. В частности, речь пойдет о внесении изменений в закон о пожарной безопасности и о статусе спасателей, которые вступят в силу 1 января 2022 года. Законодательная инициатива разработана в целях минимизации сложившегося дисбаланса в части социальных гарантий, предусмотренных для пожарных и спасателей города Москвы.
Как создавалась и развивалась пожарно-спасательная служба столицы? С какими трудностями сталкиваются спасатели при выполнении поставленных перед ними задач в условиях мегаполиса? Какие квалифицированные требования предъявляются к ним сегодня?
В рамках мероприятия планируется обсудить задачи принятия дополнительных мер социальной поддержки. В частности, речь пойдет о внесении изменений в закон о пожарной безопасности и о статусе спасателей, которые вступят в силу 1 января 2022 года. Законодательная инициатива разработана в целях минимизации сложившегося дисбаланса в части социальных гарантий, предусмотренных для пожарных и спасателей города Москвы.
Как создавалась и развивалась пожарно-спасательная служба столицы? С какими трудностями сталкиваются спасатели при выполнении поставленных перед ними задач в условиях мегаполиса? Какие квалифицированные требования предъявляются к ним сегодня?
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