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Онлайн-конференция о соцподдержке столичных пожарных и спасателей
Онлайн-конференция о соцподдержке столичных пожарных и спасателей - РИА Новости, 22.11.2021
Онлайн-конференция о соцподдержке столичных пожарных и спасателей
24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Безопасность столицы: тенденции развития пожарно-спасательных служб города и дополнительные меры правовой и социальной защиты".
2021-11-22T13:17
2021-11-22T13:17
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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Вагиф МИРМОВСУМ;- начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра Александр ПАНОРМОВ;- председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской Думы Кирилл ЩИТОВ.Возможность оказания оперативной и высокопрофессиональной помощи является залогом спасения сотен человеческих жизней. Учитывая, что круглосуточная работа пожарных и спасателей связана с ежедневным риском для жизни и здоровья, высокими физическими и психологическими нагрузками, особенно важно расширять социальные гарантии сотрудников и повышать престиж профессий.В рамках мероприятия планируется обсудить задачи принятия дополнительных мер социальной поддержки. В частности, речь пойдет о внесении изменений в закон о пожарной безопасности и о статусе спасателей, которые вступят в силу 1 января 2022 года. Законодательная инициатива разработана в целях минимизации сложившегося дисбаланса в части социальных гарантий, предусмотренных для пожарных и спасателей города Москвы.Как создавалась и развивалась пожарно-спасательная служба столицы? С какими трудностями сталкиваются спасатели при выполнении поставленных перед ними задач в условиях мегаполиса? Какие квалифицированные требования предъявляются к ним сегодня?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:17 22.11.2021
 

Онлайн-конференция о соцподдержке столичных пожарных и спасателей

Читать ria.ru в
24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Безопасность столицы: тенденции развития пожарно-спасательных служб города и дополнительные меры правовой и социальной защиты".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Вагиф МИРМОВСУМ;
- начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра Александр ПАНОРМОВ;
- председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской Думы Кирилл ЩИТОВ.
Возможность оказания оперативной и высокопрофессиональной помощи является залогом спасения сотен человеческих жизней. Учитывая, что круглосуточная работа пожарных и спасателей связана с ежедневным риском для жизни и здоровья, высокими физическими и психологическими нагрузками, особенно важно расширять социальные гарантии сотрудников и повышать престиж профессий.
В рамках мероприятия планируется обсудить задачи принятия дополнительных мер социальной поддержки. В частности, речь пойдет о внесении изменений в закон о пожарной безопасности и о статусе спасателей, которые вступят в силу 1 января 2022 года. Законодательная инициатива разработана в целях минимизации сложившегося дисбаланса в части социальных гарантий, предусмотренных для пожарных и спасателей города Москвы.
Как создавалась и развивалась пожарно-спасательная служба столицы? С какими трудностями сталкиваются спасатели при выполнении поставленных перед ними задач в условиях мегаполиса? Какие квалифицированные требования предъявляются к ним сегодня?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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