https://ria.ru/20211122/spasatelnyesluzhby-1760156963.html

Онлайн-конференция о соцподдержке столичных пожарных и спасателей

Онлайн-конференция о соцподдержке столичных пожарных и спасателей - РИА Новости, 22.11.2021

Онлайн-конференция о соцподдержке столичных пожарных и спасателей

24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Безопасность столицы: тенденции развития пожарно-спасательных служб города и дополнительные меры правовой и социальной защиты".

2021-11-22T13:17

2021-11-22T13:17

2021-11-22T13:17

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Вагиф МИРМОВСУМ;- начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра Александр ПАНОРМОВ;- председатель комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Московской городской Думы Кирилл ЩИТОВ.Возможность оказания оперативной и высокопрофессиональной помощи является залогом спасения сотен человеческих жизней. Учитывая, что круглосуточная работа пожарных и спасателей связана с ежедневным риском для жизни и здоровья, высокими физическими и психологическими нагрузками, особенно важно расширять социальные гарантии сотрудников и повышать престиж профессий.В рамках мероприятия планируется обсудить задачи принятия дополнительных мер социальной поддержки. В частности, речь пойдет о внесении изменений в закон о пожарной безопасности и о статусе спасателей, которые вступят в силу 1 января 2022 года. Законодательная инициатива разработана в целях минимизации сложившегося дисбаланса в части социальных гарантий, предусмотренных для пожарных и спасателей города Москвы.Как создавалась и развивалась пожарно-спасательная служба столицы? С какими трудностями сталкиваются спасатели при выполнении поставленных перед ними задач в условиях мегаполиса? Какие квалифицированные требования предъявляются к ним сегодня?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы