https://ria.ru/20211122/sozhzhenie-1760143057.html

Двоих жителей Нижегородской области осудили за сожжение женщины заживо

Двоих жителей Нижегородской области осудили за сожжение женщины заживо - РИА Новости, 22.11.2021

Двоих жителей Нижегородской области осудили за сожжение женщины заживо

Мужчина и женщина, обвиняемые в жестоком убийстве с сожжением заживо жертвы на почве ревности в Дзержинске, осуждены на 18 и 14 лет лишения свободы, сообщает... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:16

2021-11-22T12:16

2021-11-22T12:16

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 ноя - РИА Новости. Мужчина и женщина, обвиняемые в жестоком убийстве с сожжением заживо жертвы на почве ревности в Дзержинске, осуждены на 18 и 14 лет лишения свободы, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.Следствием и судом установлено, что 24 ноября 2020 года 36-летний мужчина и 35-летняя женщина совместно с потерпевшей употребляли спиртные напитки в гаражном массиве промзоны Дзержинска. Из-за ревности сожительницы злоумышленник облил 43-летнюю потерпевшую из пятилитровой канистры бензином, а его подельница подожгла женщину. Затем подсудимые покинули место преступления. Пострадавшая женщина скончалась от полученных телесных повреждений. По факту насильственной смерти 43-летней женщины было возбужденно уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору).СУСК сообщает, что при допросе на тот момент задержанные пояснили, что являются сожителями, а погибшая якобы неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания, что и послужило мотивом совершения этого жестокого преступления."Вину по предъявленному обвинению фигуранты признали частично. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, а женщине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил".

https://ria.ru/20211005/prigovor-1753226385.html

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нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия