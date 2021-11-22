https://ria.ru/20211122/soyuznoe_gosudarstvo-1760139733.html

Белорусский депутат допустил создание единой символики Союзного государства

Белорусский депутат допустил создание единой символики Союзного государства - РИА Новости, 22.11.2021

Белорусский депутат допустил создание единой символики Союзного государства

Союзное государство может в будущем иметь единую валюту, флаг и гимн, если так захотят Россия и Белоруссия, считает председатель комиссии Парламентского... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:03

2021-11-22T12:03

2021-11-22T12:33

в мире

белоруссия

владимир путин

палата представителей белоруссии

александр лукашенко

геннадий давыдько

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Союзное государство может в будущем иметь единую валюту, флаг и гимн, если так захотят Россия и Белоруссия, считает председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по информационной политике Геннадий Давыдько."Сегодня Россия и Беларусь находятся на новом историческом этапе. Мы гармонизируем и даже унифицируем наше законодательство. Мы это сделаем, будет у нас, я уверен, и общий гимн, общий герб, и общий флаг, и общая валюта. Если захотим", - сказал Давыдько на экспертно-медийном форуме в МИА "Россия сегодня".По его словам, к союзу России и Белоруссии нужно относиться бережно. "Я уверен, что наш союз сможет стать интеграционным магнитном, который будет способен притянуть к себе и другие страны постсоветского и не только пространства", - отметил Давыдько.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.Россия продолжит линию на углубление интеграционных процессов с Белоруссией, Москва и Минск будут переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, банковско-кредитной политики, говорил президент РФ Владимир Путин. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции, и призвал не пугать людей тем, что что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Белоруссии.

https://ria.ru/20211106/mezentsev-1757870875.html

https://ria.ru/20211104/dekret-1757729282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, владимир путин, палата представителей белоруссии, александр лукашенко, геннадий давыдько, россия