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Белорусский депутат допустил создание единой символики Союзного государства
Белорусский депутат допустил создание единой символики Союзного государства - РИА Новости, 22.11.2021
Белорусский депутат допустил создание единой символики Союзного государства
Союзное государство может в будущем иметь единую валюту, флаг и гимн, если так захотят Россия и Белоруссия, считает председатель комиссии Парламентского... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T12:03
2021-11-22T12:33
в мире
белоруссия
владимир путин
палата представителей белоруссии
александр лукашенко
геннадий давыдько
россия
парламентское собрание союза беларуси и россии
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Союзное государство может в будущем иметь единую валюту, флаг и гимн, если так захотят Россия и Белоруссия, считает председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по информационной политике Геннадий Давыдько."Сегодня Россия и Беларусь находятся на новом историческом этапе. Мы гармонизируем и даже унифицируем наше законодательство. Мы это сделаем, будет у нас, я уверен, и общий гимн, общий герб, и общий флаг, и общая валюта. Если захотим", - сказал Давыдько на экспертно-медийном форуме в МИА "Россия сегодня".По его словам, к союзу России и Белоруссии нужно относиться бережно. "Я уверен, что наш союз сможет стать интеграционным магнитном, который будет способен притянуть к себе и другие страны постсоветского и не только пространства", - отметил Давыдько.Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.Россия продолжит линию на углубление интеграционных процессов с Белоруссией, Москва и Минск будут переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, банковско-кредитной политики, говорил президент РФ Владимир Путин. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции, и призвал не пугать людей тем, что что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Белоруссии.
https://ria.ru/20211106/mezentsev-1757870875.html
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в мире, белоруссия, владимир путин, палата представителей белоруссии, александр лукашенко, геннадий давыдько, россия
12:03 22.11.2021 (обновлено: 12:33 22.11.2021)
 
Белорусский депутат допустил создание единой символики Союзного государства

Белорусский депутат Давыдько: у Союзного государства могут быть единые флаг, герб и гимн

© POOL / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии
© POOL
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Союзное государство может в будущем иметь единую валюту, флаг и гимн, если так захотят Россия и Белоруссия, считает председатель комиссии Парламентского собрания Союза России и Белоруссии по информационной политике Геннадий Давыдько.
"Сегодня Россия и Беларусь находятся на новом историческом этапе. Мы гармонизируем и даже унифицируем наше законодательство. Мы это сделаем, будет у нас, я уверен, и общий гимн, общий герб, и общий флаг, и общая валюта. Если захотим", - сказал Давыдько на экспертно-медийном форуме в МИА "Россия сегодня".
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 12:51Союзное государство
Мезенцев рассказал о работе над символикой Союзного государства
По его словам, к союзу России и Белоруссии нужно относиться бережно. "Я уверен, что наш союз сможет стать интеграционным магнитном, который будет способен притянуть к себе и другие страны постсоветского и не только пространства", - отметил Давыдько.
Четвертого ноября в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
Россия продолжит линию на углубление интеграционных процессов с Белоруссией, Москва и Минск будут переходить к проведению согласованной макроэкономической, налоговой, банковско-кредитной политики, говорил президент РФ Владимир Путин. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в развитие принятых союзных программ с РФ нужно актуализировать законодательство двух стран, чтобы раскрутить "махину" интеграции, и призвал не пугать людей тем, что что из-за интеграции с Россией утратится суверенитет Белоруссии.
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4 ноября, 18:13Союзное государство
Путин и Лукашенко подписали декрет Союзного государства
 
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