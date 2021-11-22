https://ria.ru/20211122/sotskontrakty-1760210522.html

Более тысячи соцконтрактов заключены в Тверской области в этом году

Более тысячи соцконтрактов заключены в Тверской области в этом году - РИА Новости, 22.11.2021

Более тысячи соцконтрактов заключены в Тверской области в этом году

В Тверской области в этом году заключены более 1,1 тысячи социальных контрактов, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T17:10

2021-11-22T17:10

2021-11-22T17:10

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ТВЕРЬ, 22 ноя – РИА Новости. В Тверской области в этом году заключены более 1,1 тысячи социальных контрактов, сообщает пресс-служба регионального правительства."С помощью соцконтракта жители региона, нуждающиеся в господдержке, могут повысить свой уровень доходов. В том числе – открыть свое дело, пройти обучение по выбранной специальности", - пояснили в пресс-службе.В регионе эта программа действует уже несколько лет. С 2021 года программа была внедрена во всех субъектах РФ.Существуют четыре вида поддержки, на которые можно рассчитывать в рамках социального контракта: поиск работы, открытие бизнеса, ведение личного подсобного хозяйства и другие мероприятия, направленные на повышение уровня доходов. Помощь по программе "Социальный контракт" может оказываться на срок до 1 года.В этом году в Верхневолжье соцконтрактом для поиска работы воспользовались 460 человек, для открытия своего дела – 164, для преодоления сложной жизненной ситуации и на иные мероприятия – 496 жителя области.Общий объем бюджетных средств в Тверской области на предоставление помощи в виде социальных контрактов в 2021 году составил более 262 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211119/sotspodderzhka-1759750787.html

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тверская область, игорь руденя, россия