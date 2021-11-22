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Союз журналистов: политика белорусских и российских СМИ согласована

Союз журналистов: политика белорусских и российских СМИ согласована - РИА Новости, 22.11.2021

Союз журналистов: политика белорусских и российских СМИ согласована

Редакционная политика крупнейших белорусских и российских медиахолдингов согласована, заявил председатель Союза журналистов Белоруссии Андрей Кривошеев. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:05

2021-11-22T14:05

2021-11-22T14:05

союзное государство

белоруссия

россия

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Редакционная политика крупнейших белорусских и российских медиахолдингов согласована, заявил председатель Союза журналистов Белоруссии Андрей Кривошеев.Международное информационное агентство "Россия Сегодня" в понедельник организовало встречу экспертов в области массовых коммуникаций. Во время онлайн-трансляции руководители и журналисты обменивались мнениями по теме "Союзное государство: информационное пространство в цифровую эпоху"."Что касается согласованной редакционной политики, которую мы делаем в формате клуба "Друзья-Сябры", - это, по сути согласованная редакционная политика крупнейших медиахолдингов Российской Федерации и Республики Беларусь. И у этого есть эффект. И этого "сработничества" стесняться не надо. И ничего плохого в такой солидарности нет. В острый период (в период испытаний - как это было в Беларуси в 2020 году на фоне общественно-политической кампании, как сейчас на границе) ничего плохого в этом нет", - сказал Кривошеев.Форум журналистов и экспертов медиасообщества продлится до 24 ноября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, россия