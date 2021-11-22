https://ria.ru/20211122/soglasheniya-1760171941.html

Лавров призвал США побудить Украину не отклоняться от Минских соглашений

Лавров призвал США побудить Украину не отклоняться от Минских соглашений - РИА Новости, 22.11.2021

Лавров призвал США побудить Украину не отклоняться от Минских соглашений

США сильнее, чем кто-либо другой, могут повлиять на Украину в выполнении минских договоренностей, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T14:13

2021-11-22T14:13

2021-11-22T14:29

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минские соглашения

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. США сильнее, чем кто-либо другой, могут повлиять на Украину в выполнении минских договоренностей, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Ну а то, что они (США - ред.) могут повлиять на Киев (в вопросе выполнения минских договоренностей - ред.) сильнее, чем любой другой, - наверное, это не у кого сомнений не вызывает. Поэтому посмотрим, насколько США свои слова смогут воплотить в дела, которые будут помогать выполнять минские договоренности", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Ливана.По его словам, РФ не считает "нужным создавать какие-то новые форматы. Есть нормандский формат".

https://ria.ru/20211122/blumberg-1760168738.html

украина

сша

россия

киев

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