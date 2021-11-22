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Лавров призвал США побудить Украину не отклоняться от Минских соглашений
Лавров призвал США побудить Украину не отклоняться от Минских соглашений - РИА Новости, 22.11.2021
Лавров призвал США побудить Украину не отклоняться от Минских соглашений
США сильнее, чем кто-либо другой, могут повлиять на Украину в выполнении минских договоренностей, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T14:13
2021-11-22T14:13
2021-11-22T14:29
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. США сильнее, чем кто-либо другой, могут повлиять на Украину в выполнении минских договоренностей, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Ну а то, что они (США - ред.) могут повлиять на Киев (в вопросе выполнения минских договоренностей - ред.) сильнее, чем любой другой, - наверное, это не у кого сомнений не вызывает. Поэтому посмотрим, насколько США свои слова смогут воплотить в дела, которые будут помогать выполнять минские договоренности", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Ливана.По его словам, РФ не считает "нужным создавать какие-то новые форматы. Есть нормандский формат".
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в мире, украина, сша, сергей лавров, минские соглашения, россия, киев, оон, мид ливана
14:13 22.11.2021 (обновлено: 14:29 22.11.2021)
Лавров призвал США побудить Украину не отклоняться от Минских соглашений
Лавров призвал США побудить Украину не отклоняться от выполнения Минских соглашений