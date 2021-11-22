https://ria.ru/20211122/smi-1760226036.html

Первый замглавреда "России сегодня" рассказал о запросах аудитории СМИ

Первый замглавреда "России сегодня" рассказал о запросах аудитории СМИ - РИА Новости, 22.11.2021

Первый замглавреда "России сегодня" рассказал о запросах аудитории СМИ

Новый запрос на искренность и эмпатию появился у аудитории современных медиа, общество постепенно формирует иммунитет к фейковым новостям, считает первый... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T18:25

2021-11-22T18:25

2021-11-22T18:25

общество

журналистика

сергей кочетков

миа "россия сегодня"

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый запрос на искренность и эмпатию появился у аудитории современных медиа, общество постепенно формирует иммунитет к фейковым новостям, считает первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков."Если говорить конкретно о мировом медиапространстве, то тут заметна радикализация дискурса, политизация крупнейших социальных сетей, усиливающиеся попытки к формированию глобальной информационной повестки, очень часто заточенной под мейнстрим. Даже крупнейшие производители контента фокусируются не столько на оперативности и качественности и достоверности информации - мы видим, что СМИ стараются любой ценой привлекать трафик любыми доступными способами", - заявил Кочетков на пленарном заседании четвертого Всемирного медиасаммита.По его словам, особое место занимает и проблема фейковых новостей."Точно так же, как с помощью вакцины, общество постепенно формирует иммунитет к страшному вирусу. Мне кажется, общество начало формировать иммунитет и к источникам информационной угрозы, иммунитет к фейковым новостям. Я уверен, что не только мы заметили, что у аудитории появляется совершенно новый запрос на искренность и эмпатию, на отказ от лжи и постмодернистской иронии, нахождении новых человеческих ценностей", - объясняет Кочетков.Он напомнил, что "Россия сегодня" в пандемию одним из первых провело благотворительный джазовый марафон в 2020 году: мероприятие посмотрело более 2 миллионов человек, и все деньги, которые были выручены, агентство направило на помощь докторам."Во многом сотрудничество с мировыми СМИ как в области обмена новостного контентом, так и в части реализации совместных проектов, как мне кажется, способно создать прочную базу для преодоления разобщения и создания справедливого информационного пространства. Наше агентство традиционно уделяет много внимания международному сотрудничеству, и, конечно, здесь основным нашим партнером всегда был и остается Китай. Сейчас продолжает функционировать мобильное приложение "Россия-Китай: главное" - добавил Кочетков.Он отметил, что китайская аудитория благодаря этому приложению получает новости из России.

https://ria.ru/20211122/snimok-1760220481.html

https://ria.ru/20211122/soglasovanie-1760169550.html

https://ria.ru/20211122/klishas-1760122125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, журналистика, сергей кочетков, миа "россия сегодня", россия