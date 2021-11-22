https://ria.ru/20211122/skorseze-1759787560.html

Джона Хилл сыграет знаменитого рокера в фильме Скорсезе

Джона Хилл сыграет знаменитого рокера в фильме Скорсезе - РИА Новости, 22.11.2021

Джона Хилл сыграет знаменитого рокера в фильме Скорсезе

Джона Хилл сыграет лидера Grateful Dead Джерри Гарсию в новом художественном фильме Мартина Скорсезе, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T03:16

2021-11-22T03:16

2021-11-22T03:16

культура

мартин скорсезе

джона хилл

новости культуры

кино и сериалы

музыка

grateful dead

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759783622_207:0:3848:2048_1920x0_80_0_0_3beca04e3dbcdb310700c50c7a15284a.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Джона Хилл сыграет лидера Grateful Dead Джерри Гарсию в новом художественном фильме Мартина Скорсезе, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. Лента называется так же как и знаменитый коллектив, фронтменом которого был Гарсия. Над ее сценарием работают Скотт Александер и Ларри Каражевски, известные по "Американской истории преступлений". Детали сюжета пока не разглашаются. Гарсия основал группу в 1965 в Сан-Франциско. В ее песнях сочетаются разные жанры: рок, блюз, кантри, госпел и многие другие. У команды было много фанатов, тех, которые ездили за музыкантами по разным городам и старались не пропускать ни одного концерта своих кумиров, называли "Deadheads". Последний раз Гарсия вышел на сцену 9 июля 1995. Ровно через месяц он умер от инфаркта. Ему было 53 года. Ранее Скорсезе был продюсером документального фильма о группе. Премьера ленты "Long strange trip" ("Долгое странное путешествие") состоялась 23 января 2017 на национальном американском кинофестивале независимого кино "Сандэнс". Хилл уже снимался у Скорсезе. Он сыграл второстепенную роль в его ленте "Волк с Уолл-стрит", за которую был номинирован на "Оскар". Когда состоится релиз картины "Grateful Dead", пока не сообщалось.

https://ria.ru/20211117/kino-1759339354.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мартин скорсезе, джона хилл, новости культуры, кино и сериалы, музыка, grateful dead