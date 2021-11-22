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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211122/skorseze-1759787560.html
Джона Хилл сыграет знаменитого рокера в фильме Скорсезе
Джона Хилл сыграет знаменитого рокера в фильме Скорсезе - РИА Новости, 22.11.2021
Джона Хилл сыграет знаменитого рокера в фильме Скорсезе
Джона Хилл сыграет лидера Grateful Dead Джерри Гарсию в новом художественном фильме Мартина Скорсезе, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T03:16
2021-11-22T03:16
культура
мартин скорсезе
джона хилл
новости культуры
кино и сериалы
музыка
grateful dead
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Джона Хилл сыграет лидера Grateful Dead Джерри Гарсию в новом художественном фильме Мартина Скорсезе, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники. Лента называется так же как и знаменитый коллектив, фронтменом которого был Гарсия. Над ее сценарием работают Скотт Александер и Ларри Каражевски, известные по "Американской истории преступлений". Детали сюжета пока не разглашаются. Гарсия основал группу в 1965 в Сан-Франциско. В ее песнях сочетаются разные жанры: рок, блюз, кантри, госпел и многие другие. У команды было много фанатов, тех, которые ездили за музыкантами по разным городам и старались не пропускать ни одного концерта своих кумиров, называли "Deadheads". Последний раз Гарсия вышел на сцену 9 июля 1995. Ровно через месяц он умер от инфаркта. Ему было 53 года. Ранее Скорсезе был продюсером документального фильма о группе. Премьера ленты "Long strange trip" ("Долгое странное путешествие") состоялась 23 января 2017 на национальном американском кинофестивале независимого кино "Сандэнс". Хилл уже снимался у Скорсезе. Он сыграл второстепенную роль в его ленте "Волк с Уолл-стрит", за которую был номинирован на "Оскар". Когда состоится релиз картины "Grateful Dead", пока не сообщалось.
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мартин скорсезе, джона хилл, новости культуры, кино и сериалы, музыка, grateful dead
03:16 22.11.2021
 
Джона Хилл сыграет знаменитого рокера в фильме Скорсезе

Джона Хилл сыграет лидера Grateful Dead Джерри Гарсию в новом фильме Мартина Скорсезе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Асатур ЕсаянцДжона Хилл и Мартин Скорсезе
Джона Хилл и Мартин Скорсезе - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Асатур Есаянц
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Джона Хилл сыграет лидера Grateful Dead Джерри Гарсию в новом художественном фильме Мартина Скорсезе, сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.
© AP Photo / Kristy McDonaldАмериканский музыкант, гитарист, вокалист группы Grateful Dead Джерри Гарсия
Американский музыкант, гитарист, вокалист группы Grateful Dead Джерри Гарсия - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Kristy McDonald
Американский музыкант, гитарист, вокалист группы Grateful Dead Джерри Гарсия
Лента называется так же как и знаменитый коллектив, фронтменом которого был Гарсия. Над ее сценарием работают Скотт Александер и Ларри Каражевски, известные по "Американской истории преступлений".
Детали сюжета пока не разглашаются.
Гарсия основал группу в 1965 в Сан-Франциско. В ее песнях сочетаются разные жанры: рок, блюз, кантри, госпел и многие другие. У команды было много фанатов, тех, которые ездили за музыкантами по разным городам и старались не пропускать ни одного концерта своих кумиров, называли "Deadheads".
Последний раз Гарсия вышел на сцену 9 июля 1995. Ровно через месяц он умер от инфаркта. Ему было 53 года.
Ранее Скорсезе был продюсером документального фильма о группе. Премьера ленты "Long strange trip" ("Долгое странное путешествие") состоялась 23 января 2017 на национальном американском кинофестивале независимого кино "Сандэнс".
Хилл уже снимался у Скорсезе. Он сыграл второстепенную роль в его ленте "Волк с Уолл-стрит", за которую был номинирован на "Оскар".
Когда состоится релиз картины "Grateful Dead", пока не сообщалось.
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КультураМартин СкорсезеДжона ХиллНовости культурыКино и сериалыМузыкаGrateful Dead
 
 
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