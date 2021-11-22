https://ria.ru/20211122/siriya-1760196206.html

В Сирии жители деревни закидали камнями военную колонну США, сообщили СМИ

В Сирии жители деревни закидали камнями военную колонну США, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2021

В Сирии жители деревни закидали камнями военную колонну США, сообщили СМИ

Жители одной из деревень в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии не дали проехать американской военной колонне, закидав ее камнями, передает сирийское... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:05

2021-11-22T16:05

2021-11-22T16:05

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Жители одной из деревень в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии не дали проехать американской военной колонне, закидав ее камнями, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на местные источники.Согласно источникам, колонна, состоявшая из трех бронемашин, пыталась в понедельник утром проехать по трассе M4, расположенной около деревни Хаму, однако местные жители преградили путь и закидали ее камнями, вынудив ее уехать из района.На прошлой неделе аналогичный случай произошел около деревни Тель-Захаб в той же провинции.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20211122/patrulirovanie-1760103381.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/siriya-1760172042.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)