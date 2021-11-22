https://ria.ru/20211122/siriya-1760196206.html
В Сирии жители деревни закидали камнями военную колонну США, сообщили СМИ
В Сирии жители деревни закидали камнями военную колонну США, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.11.2021
В Сирии жители деревни закидали камнями военную колонну США, сообщили СМИ
Жители одной из деревень в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии не дали проехать американской военной колонне, закидав ее камнями, передает сирийское... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:05
2021-11-22T16:05
2021-11-22T16:05
в мире
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_795654d6d6591ef4e6b24c8e51bae469.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Жители одной из деревень в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии не дали проехать американской военной колонне, закидав ее камнями, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на местные источники.Согласно источникам, колонна, состоявшая из трех бронемашин, пыталась в понедельник утром проехать по трассе M4, расположенной около деревни Хаму, однако местные жители преградили путь и закидали ее камнями, вынудив ее уехать из района.На прошлой неделе аналогичный случай произошел около деревни Тель-Захаб в той же провинции.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие сирийские месторождения нефти и газа. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20211122/patrulirovanie-1760103381.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/siriya-1760172042.html
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0b/1740806886_460:75:3018:1993_1920x0_80_0_0_b0527bff6ec14f2e6a157bf801fad764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
В Сирии жители деревни закидали камнями военную колонну США, сообщили СМИ
САНА: жители деревни на северо-востоке Сирии закидали камнями военную колонну США