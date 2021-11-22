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Онлайн-конференция к 150-летию со дня рождения композитора С. Рахманинова

Онлайн-конференция к 150-летию со дня рождения композитора С. Рахманинова - РИА Новости, 22.11.2021

Онлайн-конференция к 150-летию со дня рождения композитора С. Рахманинова

24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова.

2021-11-22T15:36

2021-11-22T15:36

2021-11-22T15:39

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Задать вопросУчастники:- директор Музея-заповедника С.В. Рахманинова "Ивановка" Александр ЕРМАКОВ;- пианист, народный артист РФ Николай ЛУГАНСКИЙ;- пианистка, заслуженная артистка РФ Екатерина МЕЧЕТИНА.Указ "О праздновании 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова" ранее был подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Утвержден план основных мероприятий на 2023 год. Какие площадки будут задействованы в Москве и регионах? Какие концерты запланированы?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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