15:36 22.11.2021 (обновлено: 15:39 22.11.2021)
Онлайн-конференция к 150-летию со дня рождения композитора С. Рахманинова
24 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция к 150-летию со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова.
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Участники:
- директор Музея-заповедника С.В. Рахманинова "Ивановка" Александр ЕРМАКОВ;
- пианист, народный артист РФ Николай ЛУГАНСКИЙ;
- пианистка, заслуженная артистка РФ Екатерина МЕЧЕТИНА.
Указ "О праздновании 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова" ранее был подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Утвержден план основных мероприятий на 2023 год. Какие площадки будут задействованы в Москве и регионах? Какие концерты запланированы?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор Музея-заповедника С.В. Рахманинова "Ивановка" Александр ЕРМАКОВ;
- пианист, народный артист РФ Николай ЛУГАНСКИЙ;
- пианистка, заслуженная артистка РФ Екатерина МЕЧЕТИНА.
Указ "О праздновании 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова" ранее был подписан Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Утвержден план основных мероприятий на 2023 год. Какие площадки будут задействованы в Москве и регионах? Какие концерты запланированы?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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