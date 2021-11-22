15:49 22.11.2021 (обновлено: 17:00 22.11.2021)
Первый российский регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых
В четырех муниципалитетах Югры ввели самоизоляцию для непривитых от COVID-19 до 5 декабря
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, заявили в правительстве региона.
"С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья)", — говорится в сообщении.
Исключение составляют вакцинированные от COVID-19 и переболевшие — при наличии QR-кода или другого документа, выданного врачом.
Кроме того, в этих муниципалитетах до 5 декабря включительно запретили заведениям общепита и фитнес-клубам работать ночью, приостановили проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, а также выезды организованных групп, кроме того, прекратили очные занятия в организациях допобразования.
Югра стала первым российским регионом, который ввел обязательную самоизоляцию для непривитых.
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Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Как сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на 19 ноября этот показатель превысил 50%: первую дозу вакцины получили 66 400 393 россиянина, полный курс прошли 58 713 240 человека.