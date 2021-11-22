https://ria.ru/20211122/samoizolyatsiya-1760193841.html

Первый российский регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых

Первый российский регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых - РИА Новости, 22.11.2021

Первый российский регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых

В четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, заявили в правительстве региона. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:49

2021-11-22T15:49

2021-11-22T17:00

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирусы

ханты-мансийский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_0:119:3253:1949_1920x0_80_0_0_d7920f64c59bdf3326960f4d0443d03b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. В четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа ввели обязательную самоизоляцию для непривитых, заявили в правительстве региона."С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе (селе Леуши, поселке городского типа Луговой, поселке городского типа Междуреченский, поселке городского типа Мортка, поселке Мулымья)", — говорится в сообщении.Исключение составляют вакцинированные от COVID-19 и переболевшие — при наличии QR-кода или другого документа, выданного врачом.Кроме того, в этих муниципалитетах до 5 декабря включительно запретили заведениям общепита и фитнес-клубам работать ночью, приостановили проведение культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, а также выезды организованных групп, кроме того, прекратили очные занятия в организациях допобразования.Югра стала первым российским регионом, который ввел обязательную самоизоляцию для непривитых.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.Как отмечала вице-премьер Татьяна Голикова чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80% или выше. Как сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на 19 ноября этот показатель превысил 50%: первую дозу вакцины получили 66 400 393 россиянина, полный курс прошли 58 713 240 человека.

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, коронавирусы, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19