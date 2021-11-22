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Президент Румынии назначил кандидата в премьеры
Президент Румынии назначил кандидата в премьеры - РИА Новости, 22.11.2021
Президент Румынии назначил кандидата в премьеры
Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге в понедельник заявил, что снова выдвигает кандидатом в премьеры бывшего министра обороны страны, генерала Николае... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:07
2021-11-22T15:11
в мире
румыния
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге в понедельник заявил, что снова выдвигает кандидатом в премьеры бывшего министра обороны страны, генерала Николае Чукэ.Парламент Румынии 5 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Румынии Клаус Йоханнис 21 октября назначил Чукэ кандидатом на пост главы кабмина, однако 2 ноября он сам отказался от этого выдвижения. Национал-либеральная партия, Социал-демократическая партия и Демократический союз венгров Румынии договорились о создании правящей коалиции."В парламенте создано правящее большинство, которое предложило мне назначить кандидата на пост премьера и я согласился. Представляю вам кандидата на пост премьера Николае Чукэ", - заявил Йоханнис.Николае Чукэ с 2015 по 2019 годы был главой генштаба Румынии, затем стал министром обороны, в декабре 2020 года исполнял обязанности премьера.
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в мире, румыния
15:07 22.11.2021 (обновлено: 15:11 22.11.2021)
 
Президент Румынии назначил кандидата в премьеры

Президент Румынии назначил кандидатом в премьеры экс-министра обороны Чукэ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис на брифинге в понедельник заявил, что снова выдвигает кандидатом в премьеры бывшего министра обороны страны, генерала Николае Чукэ.
Парламент Румынии 5 октября проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Флорина Кыцу. Президент Румынии Клаус Йоханнис 21 октября назначил Чукэ кандидатом на пост главы кабмина, однако 2 ноября он сам отказался от этого выдвижения. Национал-либеральная партия, Социал-демократическая партия и Демократический союз венгров Румынии договорились о создании правящей коалиции.
"В парламенте создано правящее большинство, которое предложило мне назначить кандидата на пост премьера и я согласился. Представляю вам кандидата на пост премьера Николае Чукэ", - заявил Йоханнис.
Николае Чукэ с 2015 по 2019 годы был главой генштаба Румынии, затем стал министром обороны, в декабре 2020 года исполнял обязанности премьера.
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