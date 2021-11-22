https://ria.ru/20211122/reabilitatsiya-1760160804.html

Вирусолог назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19

Вирусолог назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021

Вирусолог назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T13:32

2021-11-22T13:32

2021-11-22T15:41

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

елена малинникова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757561197_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_1f2d6ffe21d9f272be7df2d1c5561124.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, во сколько обходится реабилитация одного перенесшего коронавирус человека."Было подсчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тысяч рублей", — сказала она на круглом столе "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".По последним данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, в России за сутки выявили 35 681 случай заболевания COVID-19, умер 1241 человек, 28 713 выздоровели. Всего с начала пандемии число зараженных превысило 9,3 миллиона, умерших — 265 тысяч, вылечившихся — восемь миллионов. Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает три-четыре процента. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.Сейчас одну дозу получили более 66,4 миллиона человек, полностью привились 58,7 миллиона.

https://ria.ru/20211122/posledstvie-1760099799.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, елена малинникова