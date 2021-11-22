https://ria.ru/20211122/reabilitatsiya-1760160804.html
Вирусолог назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19
Вирусолог назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19 - РИА Новости, 22.11.2021
Вирусолог назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19
Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:32
2021-11-22T13:32
2021-11-22T15:41
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
елена малинникова
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Елена Малинникова рассказала, во сколько обходится реабилитация одного перенесшего коронавирус человека."Было подсчитано службой обязательного медицинского страхования: реабилитация одного пациента стоит около 40 тысяч рублей", — сказала она на круглом столе "Современные тенденции профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19".По последним данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, в России за сутки выявили 35 681 случай заболевания COVID-19, умер 1241 человек, 28 713 выздоровели. Всего с начала пандемии число зараженных превысило 9,3 миллиона, умерших — 265 тысяч, вылечившихся — восемь миллионов. Вакцина остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал , что количество заболевших среди получивших инъекцию не превышает три-четыре процента. Большинство граждан, которые умерли от инфекции, не делали укола, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.Сейчас одну дозу получили более 66,4 миллиона человек, полностью привились 58,7 миллиона.
https://ria.ru/20211122/posledstvie-1760099799.html
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, елена малинникова
13:32 22.11.2021 (обновлено: 15:41 22.11.2021)
Вирусолог назвала стоимость реабилитации пациента после COVID-19
Вирусолог Малинникова оценила стоимость реабилитации после COVID-19 в 40 тысяч рублей