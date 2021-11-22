https://ria.ru/20211122/radiatsiya-1760207184.html

В Челябинске демонтируют предполагаемый источник повышенной радиации

В Челябинске демонтируют предполагаемый источник повышенной радиации - РИА Новости, 22.11.2021

В Челябинске демонтируют предполагаемый источник повышенной радиации

В центре Челябинска уберут столб рекламного щита, оказавшийся источником повышенного радиоактивного излучения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T16:55

2021-11-22T16:55

2021-11-22T18:41

происшествия

челябинск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

facebook

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя — РИА Новости. В центре Челябинска уберут столб рекламного щита, оказавшийся источником повышенного радиоактивного излучения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Ранее инженер-физик Андрей Ожаровский разместил в Facebook видео, снятое им у дома №22 на улице Труда. На нем автор с помощью приборов зафиксировал повышенное излучение вблизи спиленного столба рекламной конструкции. Специалист выдвинул версию о том, что его сделали из металлической трубы — она могла использоваться в качестве фрагмента нефтепровода, а в сырье содержатся природные радионуклиды."По улице Труда у дома 22 специалистами Роспотребнадзора и специализированной пожарно-спасательной части проведены замеры, радиационный фон превышен, но угрозы для населения нет, территория оцеплена. Спланирована работа по демонтажу остатка столба рекламного щита после проведения установочного совещания", — рассказали в ведомстве.О том, что это не представляет угрозы для людей, говорили и в министерстве общественной безопасности региона.

https://ria.ru/20211020/yuurgu-1755204562.html

https://ria.ru/20200707/1573988458.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), facebook, россия