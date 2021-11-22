https://ria.ru/20211122/radiatsiya-1760207184.html
В Челябинске демонтируют предполагаемый источник повышенной радиации
В Челябинске демонтируют предполагаемый источник повышенной радиации - РИА Новости, 22.11.2021
В Челябинске демонтируют предполагаемый источник повышенной радиации
В центре Челябинска уберут столб рекламного щита, оказавшийся источником повышенного радиоактивного излучения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:55
2021-11-22T16:55
2021-11-22T18:41
происшествия
челябинск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
facebook
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя — РИА Новости. В центре Челябинска уберут столб рекламного щита, оказавшийся источником повышенного радиоактивного излучения, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Ранее инженер-физик Андрей Ожаровский разместил в Facebook видео, снятое им у дома №22 на улице Труда. На нем автор с помощью приборов зафиксировал повышенное излучение вблизи спиленного столба рекламной конструкции. Специалист выдвинул версию о том, что его сделали из металлической трубы — она могла использоваться в качестве фрагмента нефтепровода, а в сырье содержатся природные радионуклиды."По улице Труда у дома 22 специалистами Роспотребнадзора и специализированной пожарно-спасательной части проведены замеры, радиационный фон превышен, но угрозы для населения нет, территория оцеплена. Спланирована работа по демонтажу остатка столба рекламного щита после проведения установочного совещания", — рассказали в ведомстве.О том, что это не представляет угрозы для людей, говорили и в министерстве общественной безопасности региона.
https://ria.ru/20211020/yuurgu-1755204562.html
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происшествия, челябинск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), facebook, россия
16:55 22.11.2021 (обновлено: 18:41 22.11.2021)
В Челябинске демонтируют предполагаемый источник повышенной радиации
В Челябинске демонтируют предполагаемый источник повышенной радиации в центре города