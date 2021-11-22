https://ria.ru/20211122/radiatsiya-1760186244.html

В Челябинске проверят информацию о повышенной радиации в центре города

В Челябинске проверят информацию о повышенной радиации в центре города - РИА Новости, 22.11.2021

В Челябинске проверят информацию о повышенной радиации в центре города

Специалисты в понедельник в центре Челябинска проверяют информацию об обнаружении источника повышенного радиоактивного излучения, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:19

2021-11-22T15:19

2021-11-22T15:19

происшествия

радиация

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

facebook

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Специалисты в понедельник в центре Челябинска проверяют информацию об обнаружении источника повышенного радиоактивного излучения, сообщили РИА Новости в министерстве общественной безопасности региона, в ГУМЧС уточнили, что угрозы людям нет.Инженер-физик Андрей Ожаровский ранее разместил в Facebook видео, снятое на улице Труда, у дома 22 в Челябинске в понедельник. С помощью приборов он зафиксировал высокое излучение вблизи спиленного столба рекламной конструкции, указав, что полученные данные - "это очень много". Он выдвинул версию, что столб был сделан из металлической трубы, которая ранее могла использоваться в качестве фрагмента нефтепровода, в нефти же содержатся природные радионуклиды."Министерство общественной безопасности в курсе сложившейся ситуации. На место, где обнаружен источник радиации, прибыли все спецслужбы. Также на месте работают сотрудники лаборатории, которые заберут на исследование предмет, источающий радиоактивный фон. Далее уже проверку будут проводить специалисты Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Как уточняется, подозрительный предмет упакуют в специальный контейнер в целях последующей утилизации в соответствии с действующим законодательством, также через систему учёта и контроля радиоактивных веществ будет устанавливаться его владелец.Кроме того, в пресс-центре ГУМЧС России по региону РИА Новости добавили, что сотрудники МЧС выезжали на место, угрозы населению в связи с данной ситуацией нет. Будут проводиться все необходимые замеры, уточнили в пресс-центре.

https://ria.ru/20211116/podderzhka-1759303412.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, радиация, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), facebook, россия