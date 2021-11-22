https://ria.ru/20211122/qr-kody-1760204664.html
В Казани подвели первые итоги введения QR-кодов
В Казани подвели первые итоги введения QR-кодов - РИА Новости, 22.11.2021
В Казани подвели первые итоги введения QR-кодов
Проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта Казани, сообщает мэрия города в официальном Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T16:44
2021-11-22T16:44
2021-11-22T17:13
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта Казани, сообщает мэрия города в официальном Telegram-канале. В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Простоев в работе общественного транспорта не было – сама проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта. Длительные задержки на линии были связаны с единичными случаями отсутствия у пассажиров QR-кодов, которые потребовали ожидания прибытия сотрудников полиции", - говорится в сообщении.Мэрия отмечает, что на улицы города в понедельник вышли 585 автобусов, 80 трамваев и 143 троллейбуса – выпуск в соответствии с существующим пассажиропотоком. Метрополитен также работал в штатном режиме, "столпотворения на входах не допущено".
https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760165282.html
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казань, республика татарстан (татарстан), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
16:44 22.11.2021 (обновлено: 17:13 22.11.2021)
В Казани подвели первые итоги введения QR-кодов
Мэрия Казани: проверка QR-кодов не повлияла на работу общественного транспорта