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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760192130.html
В Казани ищут пассажира без QR-кода, брызнувшего в кондуктора из баллончика
В Казани ищут пассажира без QR-кода, брызнувшего в кондуктора из баллончика - РИА Новости, 22.11.2021
В Казани ищут пассажира без QR-кода, брызнувшего в кондуктора из баллончика
Сотрудники полиции Казани устанавливают личность правонарушителя, брызнувшего из перцового баллончика на кондуктора автобуса из-за проверки QR-кода, сообщает... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T15:39
2021-11-22T15:40
распространение коронавируса
происшествия
казань
республика татарстан (татарстан)
коронавирус в россии
qr-код
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Казани устанавливают личность правонарушителя, брызнувшего из перцового баллончика на кондуктора автобуса из-за проверки QR-кода, сообщает МВД по Татарстану.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте, в том числе и в метро. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Сегодня в 10 часов в автобус 31-го маршрута вошел мужчина, который в нарушение введенных правил отказался предъявлять QR-код кондуктору. На просьбу покинуть салон автобуса пассажир достал перцовый баллончик и брызнул аэрозолью кондуктору в лицо, после чего выбежал из автобуса и скрылся", - говорится в сообщении.Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность правонарушителя.МВД уточняет, что потерпевшая направлена на медицинское обследование для установления тяжести вреда, причиненного здоровью.В республиканском оперштабе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщили, что к ним также поступает информация о фактах применения силы в отношении кондукторов. Правоохранительными органами, как отмечается, ведется работа по установлению личностей и привлечению их к ответственности.
https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760165282.html
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), коронавирус в россии, qr-код
15:39 22.11.2021 (обновлено: 15:40 22.11.2021)
 
В Казани ищут пассажира без QR-кода, брызнувшего в кондуктора из баллончика

Полиция в Казани ищет брызнувшего на кондуктора из баллончика из-за проверки QR-кода

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбъявление на дверях автобуса в Казани
Объявление на дверях автобуса в Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Казани устанавливают личность правонарушителя, брызнувшего из перцового баллончика на кондуктора автобуса из-за проверки QR-кода, сообщает МВД по Татарстану.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте, в том числе и в метро. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
"Сегодня в 10 часов в автобус 31-го маршрута вошел мужчина, который в нарушение введенных правил отказался предъявлять QR-код кондуктору. На просьбу покинуть салон автобуса пассажир достал перцовый баллончик и брызнул аэрозолью кондуктору в лицо, после чего выбежал из автобуса и скрылся", - говорится в сообщении.
Кондуктор проверяет QR-код у пассажирки на входе в автобус в Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 13:49Распространение коронавируса
В Кремле прокомментировали начало проверок QR-кодов на транспорте в Казани
Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность правонарушителя.
МВД уточняет, что потерпевшая направлена на медицинское обследование для установления тяжести вреда, причиненного здоровью.
В республиканском оперштабе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщили, что к ним также поступает информация о фактах применения силы в отношении кондукторов. Правоохранительными органами, как отмечается, ведется работа по установлению личностей и привлечению их к ответственности.
Проверка QR-кодов в Казани - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
Вчера, 10:36Распространение коронавируса
В Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из транспорта
 
Распространение коронавирусаПроисшествияКазаньРеспублика Татарстан (Татарстан)Коронавирус в РоссииQR-код
 
 
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