https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760192130.html

В Казани ищут пассажира без QR-кода, брызнувшего в кондуктора из баллончика

В Казани ищут пассажира без QR-кода, брызнувшего в кондуктора из баллончика - РИА Новости, 22.11.2021

В Казани ищут пассажира без QR-кода, брызнувшего в кондуктора из баллончика

Сотрудники полиции Казани устанавливают личность правонарушителя, брызнувшего из перцового баллончика на кондуктора автобуса из-за проверки QR-кода, сообщает... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T15:39

2021-11-22T15:39

2021-11-22T15:40

распространение коронавируса

происшествия

казань

республика татарстан (татарстан)

коронавирус в россии

qr-код

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КАЗАНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции Казани устанавливают личность правонарушителя, брызнувшего из перцового баллончика на кондуктора автобуса из-за проверки QR-кода, сообщает МВД по Татарстану.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте, в том числе и в метро. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков."Сегодня в 10 часов в автобус 31-го маршрута вошел мужчина, который в нарушение введенных правил отказался предъявлять QR-код кондуктору. На просьбу покинуть салон автобуса пассажир достал перцовый баллончик и брызнул аэрозолью кондуктору в лицо, после чего выбежал из автобуса и скрылся", - говорится в сообщении.Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции изучаются все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность правонарушителя.МВД уточняет, что потерпевшая направлена на медицинское обследование для установления тяжести вреда, причиненного здоровью.В республиканском оперштабе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции сообщили, что к ним также поступает информация о фактах применения силы в отношении кондукторов. Правоохранительными органами, как отмечается, ведется работа по установлению личностей и привлечению их к ответственности.

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760165282.html

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760122286.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), коронавирус в россии, qr-код