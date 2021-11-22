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Жители Казани не смогли попасть в метро со справкой о первой прививке

Жители Казани не смогли попасть в метро со справкой о первой прививке - РИА Новости, 22.11.2021

Жители Казани не смогли попасть в метро со справкой о первой прививке

В Казани около ста человек пытались проехать на метро со справкой о получении первой дозы вакцины от коронавируса, еще более 120 — без QR-кодов, сообщило... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:31

2021-11-22T12:31

2021-11-22T16:23

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КАЗАНЬ, 22 ноя — РИА Новости. В Казани около ста человек пытались проехать на метро со справкой о получении первой дозы вакцины от коронавируса, еще более 120 — без QR-кодов, сообщило предприятие "Метроэлектротранс" в телеграм-канале.С понедельника в Татарстане вступил в силу запрет на проезд на общественном транспорте без цифровых сертификатов, он касается пассажиров старше 18 лет. Исключение составляют такси и межрегиональные перевозки. Проверки проводят сами перевозчики."Девяносто шесть пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и четыре человека — с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом", — рассказали в "Метроэлектротрансе". Еще 126 человек пробовали попасть в метрополитен без цифровых документов, недействительные оказались у 11, с истекшим сроком — у семи. Трех конфликтных пассажиров пришлось передать полиции. Перевозчик просит жителей отнестись к новым ограничениям с пониманием.

https://ria.ru/20211122/nasilie-1760161416.html

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общество, казань, коронавирус covid-19, коронавирус в россии