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В Башкирии решили не вводить самостоятельно QR-коды в транспорте

В Башкирии решили не вводить самостоятельно QR-коды в транспорте - РИА Новости, 22.11.2021

В Башкирии решили не вводить самостоятельно QR-коды в транспорте

Запрет на проезд без QR-кодов пассажиров на городском общественном транспорте, как это сделали в Казани, в Башкирии могут ввести только в случае принятия... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T11:56

2021-11-22T11:56

2021-11-22T11:56

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УФА, 22 ноя – РИА Новости. Запрет на проезд без QR-кодов пассажиров на городском общественном транспорте, как это сделали в Казани, в Башкирии могут ввести только в случае принятия подобного решения на федеральном уровне и распространения его на всю страну, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков. В понедельник проверяющие предприятия "Метроэлектртранс" высадили из общественного транспорта в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов."В случае принятия подобного решения на федеральном уровне и его распространения на всю страну, в республике будет проведена соответствующая работа", - пояснили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии. При этом в республике с 4 октября действует запрет на проезд в междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан" невакцинированным от коронавируса.

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