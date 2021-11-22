https://ria.ru/20211122/provokatsii-1760166260.html
В Кремле заявили о росте количества провокаций на Донбассе
В Кремле заявили о росте количества провокаций на Донбассе - РИА Новости, 22.11.2021
В Кремле заявили о росте количества провокаций на Донбассе
Количество провокаций со стороны Украины в районе Донбасса растет, общий фон напряженный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:52
2021-11-22T13:52
2021-11-22T14:07
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Количество провокаций со стороны Украины в районе Донбасса растет, общий фон напряженный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Безусловно, количество провокаций растет. Значительно растет. Причем это провокации, они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется НАТО Украине. И все это идет в нарушение действующих минских договоренностей", - сказал Песков журналистам.На вопрос, видит ли Россия какое-либо концентрирование войск на украинской стороне, Песков сказал, что детализация - это вопрос все-таки для военных."Я говорю об общем фоне в целом", - заметил он.На вопрос, увеличилось ли в последнее время количество российской военной техники на границе с Украиной, он также сказал, что "это вопрос для военных"."Я только могу сказать, что в данном случае любые перемещения войск Российской Федерации внутри нашей территории, а речь идет именно о российской территории, ни для кого не представляет угрозы и не должно ни у кого вызывать обеспокоенности", - подчеркнул Песков.Он также ответил, что активность российских войск на границе не выросла."Нет, почему. Обычный фон. Проводятся учения. Плановые. Внеплановые. Иные маневры, которое необходимы", - сказал Песков.На вопрос, увеличилось ли в последние две недели количество учений, он сказал что "это вопрос для военных".
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украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков, нато, россия
13:52 22.11.2021 (обновлено: 14:07 22.11.2021)
В Кремле заявили о росте количества провокаций на Донбассе
Песков: количество провокаций со стороны Украины в районе Донбасса растет
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Количество провокаций со стороны Украины
в районе Донбасса
растет, общий фон напряженный, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
"Безусловно, количество провокаций растет. Значительно растет. Причем это провокации, они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется НАТО
Украине. И все это идет в нарушение действующих минских договоренностей", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, видит ли Россия какое-либо концентрирование войск на украинской стороне, Песков сказал, что детализация - это вопрос все-таки для военных.
"Я говорю об общем фоне в целом", - заметил он.
На вопрос, увеличилось ли в последнее время количество российской военной техники на границе с Украиной, он также сказал, что "это вопрос для военных".
"Я только могу сказать, что в данном случае любые перемещения войск Российской Федерации
внутри нашей территории, а речь идет именно о российской территории, ни для кого не представляет угрозы и не должно ни у кого вызывать обеспокоенности", - подчеркнул Песков.
Он также ответил, что активность российских войск на границе не выросла.
"Нет, почему. Обычный фон. Проводятся учения. Плановые. Внеплановые. Иные маневры, которое необходимы", - сказал Песков.
На вопрос, увеличилось ли в последние две недели количество учений, он сказал что "это вопрос для военных".